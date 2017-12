BNR va menţine dobânda la 6,25%

Banca Naţională a României (BNR) va menţine, astăzi, rata dobânzii de politică monetară la 6,25%, dar va reduce, cel mai probabil, ratele aplicate la rezervele minime obigatorii în valută de la 25%, la 20% din pasivele băncilor, apreciază membrii Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR). „Conform opiniilor exprimate în cadrul unui sondaj intern de către membrii AAFBR, Consiliul de Administraţie al BNR ar putea decide în sedinţa de politică monetară din 4 august 2010 menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,25%. Această estimare aparţine în procent de 100% celor care au participat la sondaj\", se arată într-un comunicat al asociaţiei. Majoritatea respondenţilor (67%) cred că valoarea rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută va scădea de la 25%, la 20%, iar restul mizează pe o menţinere a valorii de 25%. În acelaşi timp, toţi analiştii se aşteaptă ca rezervele minime obligatorii la lei vor fi menţinute la 15% din pasivele băncilor. Banca centrală a scăzut de la începutul acestui an dobânda în fiecare dintre primele patru şedinţe de politică monetară, de la 8%, la minimul istoric de 6,25%, dar a menţinut ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi valută la 15% şi, respectiv, 25%. În schimb, în şedinţa de la finele lunii iunie, după anunţul privind creşterea TVA de la 19%, la 24%, CA al BNR a stopat scăderea dobânzii de politică monetară, anunţând totodată trecerea la o gestionare „fermă” a lichidităţii din sistemul bancar. La începutul lunii iulie, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că rata inflaţiei se va plasa în jurul valorii de 8% potrivit ultimelor evaluări. Totodată, Consiliul Director al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a aprobat revizuirea ţintei de inflaţie pentru acest an stabilită în acordul stand-by încheiat cu România, de la 3,5%, la 7,9%, după creşterea TVA de la 19%, la 24%. Ţinta de inflaţie a BNR pentru acest an este de 3,5% plus/minus un punct procentual.