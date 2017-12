Boagiu promite... SF-uri!

Apropierea alegerilor parlamentare (comasate cu cele locale graţie „bunăvoinţei” guvernanţilor) îi face pe miniştrii Cabinetului Boc să ducă o luptă acerbă pentru reabilitarea reputaţiei portocalii. Şi, pentru că nu au nimic concret să arate de pe urma ultimilor patru ani cât s-au aflat la guvernare (nimic bun, pentru că exemple negative se găsesc cu duiumul), singura modalitate de-a atrage electoratul o reprezintă promisiunile. Ultima ieşire la rampă este a ministrului Transporturilor, Anca Boagiu, care promite că, până la începutul anului 2013, vor fi reabilitaţi 2.300 de kilometri de drumuri naţionale, iar lucrările la 500 de kilometri de drumuri vor fi finalizate la sfârşitul acestui an. Ea a spus că după ultimele vizite pe şantiere are încredere că firmele care au primit lucrările îşi vor asuma termenele de execuţie prevăzute în contracte, astfel încât, până la începutul anului 2013, lucrările să fie încheiate. Având în vedere experienţa ultimilor ani, declaraţiile ministrului sunt extrem de greu de „înghiţit”, chiar şi pentru cel mai naiv dintre români. Pe de altă parte, doar pentru că se promite nu înseamnă şi că onor guvernanţii trebuie să se ţină de promisiuni, lucru pe care conducerea portocalie a ţării a demonstrat-o deja în nenumărate rânduri (reducerea contribuţiilor sociale pentru angajatori în 2011 este doar una din promisiunile care nu s-a transformat în realitate!). Să-i amintim ministrului Boagiu că, în prezent, România are doar 350 de kilometri de autostradă circulabilă (nu în execuţie sau în planuri pentru cincinale viitoare!), fiind pe ultimul loc între ţările din Europa de Est şi că ţara noastră este depăşită de Polonia, care are 837 km de autostradă, de Cehia, cu 727 de km, de Ungaria, cu 696 km, şi chiar şi de Bulgaria, cu 459 km?…În plus, dacă mai luăm în calcul şi modul în care au fost realizate multe dintre drumurile patriei, pentru unele autostrăzi inaugurate în urmă cu doar doi ani de premierul Emil Boc fiind deja nevoie de lucrări de reabilitare, este clar că promisiunile lui Boagiu nu au nicio legătură cu realizarea de drumuri de calitate în România.