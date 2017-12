Boala care nu afectează doar pacientul, ci și familia!

SE vorbește tot mai des despre boala Alzheimer. Din păcate, în ciuda numărului deloc de neglijat de pacienți, statul român nu prea are condițiile necesare pentru tratarea unui astfel de pacient. Așa că, acesta rămâne pe capul familiei, care pur și simplu nu are la îndemână mai nimic din ceea ce îi trebuie cu adevărat pacientului. Și medicii susțin că boala Alzheimer nu afectează doar pacientul, ci și familia acestuia, afirmă prof. dr. Bogdan Popescu, șeful secției neurologie din Spitalul Colentina. ”Sunt foarte multe studii care arată că boala Alzheimer nu afectează doar pacientul, ci și familiile acestora. Calitatea vieții scade pentru toți membrii familiei. Ideal este ca, în formele avansate, cu demență severă, să avem instituții unde acești pacienți să poată fi îngrijiți nelimitat în timp, ceea ce în România nu există, cel puțin în rețeaua Ministerului Sănătății și primăriilor. În formele ușoare și medii este important să se administreze medicația adecvată, care întârzie evoluția bolii, având un efect simptomatic semnificativ”, spune prof. dr. Bogdan Popescu, adăugând că în România sunt aproximativ 250.000 de bolnavi, potrivit Agerpres. Medicul arată că principalul factor de risc pentru boala Alzheimer este vârsta. Urmează factorii de risc vasculari - hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, fibrilația atrială, fumatul, obezitatea, sedentarismul, traumatismele cranio-cerebrale, chiar și cele minore, mai ales repetate, un nivel scăzut de educație, poluarea. La toate acestea, se adaugă lipsa interacțiunilor sociale și depresia. În ceea ce privește factorul genetic care ar putea influența apariția bolii, medicul arată că în cazul în care unul dintre părinți are boala Alzheimer, copiii acestuia au un risc mai mare să dezvolte boala decât cei care nu au astfel de antecedente. ”Riscul se îndreaptă către 50% pentru cei al căror părinte a avut debutul clinic al bolii înainte de 65 de ani, ceea ce noi numim boala Alzheimer precoce, aceasta fiind, în mare parte, determinată de anumite mutații genetice. Pentru debutul bolii la vârstnici, după 65 de ani, riscul este mai mare (...) în general, însă se situează undeva între 15 și 30%, în funcție de profilul genetic (apolipoproteina E) și prezența factorilor de risc vasculari”, explică prof. dr Bogdan Popescu. Ca în orice boală neurodegenerativă, cauzele sunt necunoscute, cu excepția bolii Alzheimer familiale, provocată de mutații genetice cu penetrantă completă, care reprezintă doar 5% din cazuri, adaugă medicul. ”Este cu siguranță o boală cu etiologie multifactorială, sunt importante dezvoltarea și evoluția individului, interacțiunea cu mediul, comorbiditățile. În cele mai multe cazuri, afecțiunea debutează cu tulburare de memorie recentă, adăugându-se apoi, progresiv, dezorientare - în spațiu, timp și asupra propriei persoane -, sărăcirea limbajului (afazie), probleme în folosirea obiectelor (apraxie) și tulburare de comportament, inclusiv cu agresiuni uneori", a spus medicul neurolog. Prof. dr. Bogdan Popescu arată că, potrivit studiilor, boala Alzheimer afectează mai mult femeile decât bărbații. În ceea ce privește prevenția, medicul spune că există mijloace pentru ''a ține departe'' această afecțiune. "Da, boala beneficiază de prevenție, însă nu cu un medicament anume. Pentru a scădea riscul de a avea boala Alzheimer și pentru ca aceasta să nu progreseze până la stadiul de demență se poate interveni asupra stilului de viață la vârsta de 40 - 50 de ani printr-o activitate fizică constantă, se poate adopta o nutriție de tip dietă mediteraneană, se recomandă controlul consumului de alcool, evitarea traumatismelor craniene, chiar și minore, tratarea factorilor de risc vasculari odată ce sunt diagnosticați - hipertensiunea arterială și diabetul în special. Totodată, trebuie evitate anxietatea, depresia și insomnia”, subliniază medicul.