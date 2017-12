Boala cronică „se tratează, nu se pedepsește“! Dependenţa de droguri este o boală cronică!

10:37:41 / 27 Iunie 2017

ACEST LUCRU TREBUIA TRANSMIS SI UNORA DINTRE MEDICI URBEI. AICI FAC REFERIRE LA MULTE CADRE MEDICALE CARE DUP CONSULTUL UNUI SEROPOZITIV SE CURATA SI PE DINTI. ASTA IN CAZUL IN CARE ACC SA CONSULTE. PUTINI FFF PUTINI ACC ASA PACIENTI. ACESTIA SINT CIUMATI SI TRE SA MOARA.TRE VAZUT CAZUL DE LA BUCURESTI SI INDEMNUL ASA ZISULUI MEDIC. POT DA SI EX DE MED CARE AU REFUZAT TRAT CONSULTAREA UNU ASA PACIENT DAR PREFER SA NU. REGURGITIA-MI ESTE MAXIMA PT ASA SPECIMENE CARE NU SE POT NUMI oameni NU VORBES CA AU CALITATI DE MEDICI.