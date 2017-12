Boala din… oglindă

Chipul poate reflecta starea sănătăţii, iar analizarea unor modificări apărute în zona ochilor poate scoate la iveală probleme grave.

Cercurile albe formate în jurul irisului pot fi semne ale unui nivel crescut de colesterol, potrivit medicului Kevin Lewis, preşedinte al Colegiului Regal de Oftalmologie din Marea Britanie. Hipercolerestemia poate provoca şi apariţia unor excrescenţe mici, albe, pe pielea din jurul ochiului. Excesul de colesterol din sînge contribuie la formarea unei substanţe numite placă, ce are tendinţa de a se depune în zone puternic vascularizate, precum ochii. Eliminarea grăsimilor saturate din dietă, controlarea greutăţii şi practicarea exerciţiilor fizice pot contribui la reglarea nivelului de colesterol. Vasele sangvine sparte din ochi pot fi semnul unei infecţii bacteriene, provocată, în majoritatea cazurilor de produse de machiaj care sînt mai vechi de şase luni. De asemenea, acestea pot fi semnul unei irite, inflamaţie a irisului, care este de obicei provocată de infecţii virale, precum gastroenterita, dar şi de boli autoimune, precum artrita. În astfel de cazuri se impune o vizită la oftalmolog. Pleoapele palide pot fi semnul unei anemii, spun medicii. Dacă pielea din interiorul pleoapei nu are culoarea roz strălucitor, acest lucru poate indica anemie şi deficienţă de fier provocată de lipsa celulelor roşii din sînge. Un bărbat are nevoie zilnic de 8,7 miligrame de fier, în timp ce o femeie are nevoie, în medie, de 14,8 miligrame, pentru că acest element se pierde în timpul menstruaţiilor. Alte simptome ale anemiei sînt unghiile friabile, durerile de cap, problemele respiratorii şi oboseala. Tremurăturile pleoapelor pot fi semnul unei deficienţe de magneziu, dar şi al sclerozei multiple. Contracţiile bruşte şi involuntare ale muşchilor pot fi provocate de lipsa de magneziu. Un bărbat are nevoie zilnic de 300 de miligrame de magneziu, în timp ce o femeie are nevoie de 270 de miligrame. Profesorul Kevin Lewis indică faptul că astfel de contracţii involuntare ale muşchilor din zona ochilor pot fi şi semnul unei scleroze multiple, una dintre cele mai comune boli ale sistemului nervos central. Alte simptome ale acestei boli sînt paralizia, slăbiciunea şi lipsa de coordonare a corpului.

Pleoapele căzute sînt simptomul unei miotonii, stresului, cancerului pulmonar sau unui accident cerebral. Muşchii din jurul ochilor se pot contracta din cauza unui iluminat insuficient şi a statului ore în şir în faţa calculatorului. Stresul poate afecta ochii pentru că împiedică absorbţia de vitamine B, esenţiale pentru sănătatea muşchilor. Exerciţiile oculare pot contribui la o bună vascularizare a ochilor şi preveni această tulburare. Medicii recomandă, de asemenea, pauze pentru odihnirea ochilor, în cazul persoanelor care lucrează pe calculator foarte multe ore. Slăbiciunea muşchilor feţei, imposibilitatea de a zîmbi, pleoape, gură căzute, imposibilitatea de a ridica ambele braţe, probleme de comunicare, toate acestea sînt semne ale unui accident cerebral şi impun o vizită la medic.