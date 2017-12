Boala lui Băsescu

De cîte ori se supără pe judecătorii sau procurorii pe care nu-i poate controla şi dirija după pofta inimii sale, preşedintele Traian Băsescu îi ia la refec. Se citeşte pe faţa sa, chiar dacă este încruntat, plăcerea divină de a-i urechea personal şi nu prin interpuşi, cum a procedat cu PD-L Constanţa, unde a trimis-o pe Elena Udrea să-i tundă cu cărare pe unii activişti. Ca şi în cazul presei, unde aprecierile domniei sale se plasează între limita de nord a ţigăncii împuţite şi limita de sud a găozarului, Băsescu are boală pe unii reprezentanţi ai Justiţiei, ca să nu mai vorbim de scîrba declarată clasei politice, cu trimitere directă la cei 322 de parlamentari. Este evident că a acumulat reacţiile de repulsie în perioada în care dosarul “Flota” era întors pe toate feţele de magistraţi. În aceeaşi perioadă, pe exact aceeaşi temă, Traian Băsescu a simţit pe propria sa piele acidul criticilor aduse de presă. Sînt titluri din presa centrală care, cu siguranţă, îi provoacă în continuare coşmare şi-l instigă la reacţii ostile faţă de anumiţi gazetari. Cum să nu aibă dumnealui boală pe presă! Cum să nu aibă boală pe justiţia neaservită! În ultima vreme, după cum am mai consemnat, preşedintele a devenit extrem de nervos. Sigur, nu i-a ieşit nimic la alegerile locale, unde, în calitate de agent electoral al PD-L, s-a făcut de rîs. Practic, s-a ales praful de toţi cei pe care domnul preşedinte i-a plimbat prin faţa electoratului pe post de buldogi! Cum naiba să nu ai boală pe buldogii care fac în lesă de frică! Cum naiba să nu ai boală pe nunţile odraslelor celor care ţi-au înşelat aşteptările, ţi-au ştirbit prestigiul şi popularitatea în sondaje! La aşa nunţi, merită să mai dai darul şi să te mai produci în vreo geambara de partid! Cum să nu aibă preşedintele boală pe Vasile Blaga! Păi, acum, din cauza lui, nu-i aşa?, scormoneşte Sorin Oprescu prin actele Primăriei Bucureşti şi scoate la iveală tot felul de documente ciudate. Cum să nu aibă preşedintele Băsescu boală pe dulapurile pline cu scheleţi din Primăria Capitalei! Simte el ce simte, că doar de aia este un preşedinte simţitor, şi se repede din timp la gîtul Justiţiei, ţinîndu-l totuşi în braţe pe Daniel Morar. Suflet candriu de papugiu. E doar copilul lui de suflet! După ce l-a pierdut pe drum pe Blaga, ptiu, drace, asta i-ar lipsi acum, să-l scape şi pe Morar din tren! Preventiv, de cînd i-a apărut un ciclop în frunte, preşedintele mîrîie pînă şi la noii judecători şi procurori numiţi în diverse funcţii. Băăăăi, zice el, atenţie, sînt cu bunghiul pe voi, ştiu că judecătorii, procurorii şi poliţiştii au legături cu lumea interlopă! Bună definiţie. Ştim şi noi. Şi nu de anul ăsta! Kakaia problema şi care e dilema? V-aţi prins, prezidentul îi arată cuiva pisica. Cum să nu aibă el boală pe cei care nu l-au aruncat direct la zdup pe Radu Mazăre! Camioanele. Camioanele cu care s-au cărat documentele din Primăria Constanţa ale cui erau? De prea mult frecat în frunte, preşedintele s-a ales cu un ciclop, motiv pentru care regretă lipsa de maturitate a liderilor PSD. Adică, dacă înaintezi la DNA o plîngere pe numele domniei sale, eşti lipsit de maturitate! Cum să nu aibă boală preşedintele Băsescu pe primarul general Băsescu! Cu flota, vorba rusului, kaku flota, da, ce te faci cu ciclopul! Sîntem în perioada în care preşedintelui îi fuge pămîntul de sub picioare, contrar sensului său de rotaţie. Pentru că aproape s-a vărsat, dovadă sondajele care îi aduc aminte de trecutul său marinăresc, partea cu frecatul punţii, a îmbrăcat din nou haina lui bau-bau. Se răsteşte la Justiţie, claxonează Parlamentul să-l trimită pe Adrian Năstase direct în puşcărie, ca să-i piară cheful de preşedinţie, îi face culcuş lui Morar să nu răcească, pentru că omul a adormit descoperit... Cum să nu aibă Băsescu boală pe democraţie! Din patru în patru ani, vine schimbarea. Nu-i aşa că e o lipsă de maturitate?!