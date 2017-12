Boala urgenţelor!

Sistemul de urgenţe este tot mai criticat în ultimele zile. Există comentarii pro şi contra, atît la adresa personalului medical care profesează în Unităţile de Primire a Urgenţelor (UPU), cît şi la adresa sistemului, în general. Cazul pacientului care a murit, zilele trecute, la Spitalul din Slatina, după ce a fost plimbat ore în şir de la o unitate sanitară la alta, a dus la un adevărat cutremur în Sănătate, ministrul dr. Ion Bazac, luînd decizia, alături de echipa sa de specialişti, să-i destituie pe toţi cei care au greşit. Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR) au ripostat, pe motiv că ancheta derulată de Ministerul Sănătăţii (MS) s-ar fi derulat într-un timp mult prea scurt şi deciziile au fost pripite. Decizia a fost luată după ce un om a murit, după ce nimeni nu a reuşit să stabilească un diagnostic, după ce nimeni nu i-a acordat nici cea mai mică atenţie, din punct de vedere medical. Aşa se face că ministrul Sănătăţii a aprobat Protocolul Naţional de Triaj al pacienţilor din Structurile pentru Primirea Urgenţelor. Protocolul stabileşte un model de triaj al cazurilor de urgenţă care se prezintă în UPU, astfel încît prioritatea consultării să revină întotdeauna persoanelor aflate în starea cea mai gravă. Sistemul clasifică pacienţii după un algoritm folosit în mai multe ţări ale lumii cu sisteme similare de urgenţă. Cazurile se pot clasifica în cinci categorii: cod roşu - situaţie de gravitate maximă, care impune consultarea imediată a pacientului; cod galben - prevede ca pacientul să fie consultat în maximum 10 minute; cod verde - prevede ca pacientul să fie consultat în maximum 30 minute; cod albastru - prevede ca pacientul să fie consultat în maximum 60 minute; cod alb - prevede ca pacientul să fie consultat în maximum 120 minute. Ulterior consultării de către primul medic, cazul urmăreşte procedura normală în UPU, fiind investigat, tratat şi consultat la nevoie şi de către alţi specialişti din spital, în vederea luării deciziei de internare, externare sau transfer. „Avem nevoie de reguli şi norme clare în spitale, numai astfel putem exclude pe viitor pericolul repetării unor cazuri precum cel de la Slatina. În acest sens, reiterez una dintre priorităţile mandatului meu, şi anume introducerea ghidurilor şi a protocoalelor terapeutice” a declarat dr. Bazac.

„Nu întotdeauna cei care ajung în UPU sînt urgenţe medicale”

Medicul şef al UPU, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Rodica Tudoran, a explicat că la nivelul unităţii există specialişti care identifică gravitatea cazurilor, astfel că bolnavii sînt primiţi la consult nu în ordinea în care au ajuns la spital, aşa cum cer ei. „Nu întotdeauna cei care ajung în UPU sînt urgenţe medicale. Din păcate, mulţi nu înţeleg că trebuie să avem grijă în principal de cazurile care constituie cu adevărat urgenţe”, spune medicul şef. Ea susţine că triajul bolnavilor nu se poate face corespunzător, în lipsă de spaţiu. Salvarea va veni imediat ce noua construcţie a UPU va fi dată în folosinţă. Dr. Tudoran s-a arătat nemulţumită că mulţi dintre bolnavi ajung la UPU însoţiţi de mai mulţi aparţinători, astfel că se crează o mare îmbulzeală, iar timpul de aşteptare devine mai mare, în contextul în care presiunea asupra cadrelor medicale creşte. „Presiunea asupra noastră este din ce în ce mai mare, oamenii nu înţeleg că trebuie să aibă răbdare, să aştepte, să dea prioritate celor care sînt în stare gravă. Există o suprasolicitare a UPU. Şi este vorba despre patologii cronice sau cronice acutizate care ar fi putut fi tratate foarte simplu de către medicii de familie”, explică medicul şef. Precizăm că în anul 2008, din 176.000 de prezentări în UPU Constanţa, au fost internaţi doar 40.000 de bolnavi, restul constituind urgenţe minore. În mod normal, aceşti bolnavi nici nu ar fi trebuit să fie primiţi în UPU. Cazurile nu s-ar fi încadrat la niciunul din codurile precizate. „Este obligaţia noastră să vedem toţi bolnavii, potrivit legii”, spune dr. Tudoran. La rîndul său, directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, a explicat că nu a existat vreo situaţie în care cadrele medicale din UPU să refuze vreun pacient. „Nu am primit nicio reclamaţie în acest sens, toţi bolnavii au fost investigaţi, chiar dacă au fost nevoiţi să aştepte cîteva ore. Asta este situaţia, dar au fost văzuţi şi nu s-a întîmplat niciodată ca vreun bolnav să moară în UPU Constanţa pentru că nu s-a intervenit în timp util”, a mai declarat dr. Cîmpineanu. Însă au existat şi există reclamaţii care fac referire la timpul de aşteptare din UPU Constanţa.

„Am stat cu mama zece ore în Urgenţă... ”

Diana Asanache, din Constanţa, reclamă că a stat cu mama sa în UPU mai bine de zece ore. Tînăra susţine că în noaptea de duminică, în jurul orelor 2.00, cea care i-a dat viaţă a fost transportată cu Ambulanţa la spital după ce a leşinat în baie, iar atunci cînd a ajuns în UPU a început calvarul. „Am stat ore în şir pentru ca mamei să i se spună ce are. Nu am ştiut nimic multe ore. Am înţeles, la un moment dat, că trebuie să plece la Spitalul de la Palazu Mare pentru că ar avea ceva la plămîni. Tot îi spuneau că o să vină ambulanţa peste o oră, peste o altă oră şi tot aşa. În niciun caz ambulanţa nu a ajuns într-o oră, ci a venit după zece ore”, povesteşte fata. „I s-au pus perfuzii şi i-au spus să aştepte. Nu e normal să se stea atîta în urgenţă. Am înţeles că nu este urgenţă, dar să stai zece ore...”, spune nemulţumită fata. „Femeii i-au fost acordate toate îngrijirile medicale de care avea nevoie”, potrivit medicului şef, Rodica Tudoran. Ea a explicat că a fost vorba despre un caz care nu punea probleme şi că, în tot acest timp, i-au fost făcute o serie de investigaţii, de la analize de sînge, EKG şi pînă la computer tomograf. „În urma investigaţiilor, s-a depistat că avea o sinuzită fronto-maxilară şi au mai fost găsite şi ceva leziuni la plămîni”, a mai declarat dr. Tudoran. Medicii din UPU au decis ca pacienta să fie transferată la Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare pentru continuarea investigaţiilor medicale de specialitate. „Nu am avut la dispoziţie o ambulanţă şi bolnava a trebuit să aştepte. Noi am făcut comandă la Serviciul de Ambulanţă, însă ni s-a spus că nu au maşină. În tot acest timp, bolnava a fost sub supraveghere medicală”, a mai declarat dr. Tudoran.

„Am avut foarte multe urgenţe medicale. Nu am putut să trimitem imediat o maşină la spital”

La rîndul său, directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, dr. Vasile Popescu, a explicat că SAJ a avut o serie de solicitări din partea unor urgenţe majore, aşa că pacienţii cu probleme de sănătate mai puţin grave au avut de aşteptat. „Am avut foarte multe urgenţe medicale. Nu am putut să trimitem imediat o maşină la Spitalul de Urgenţă. Nu putem să riscăm şi să nu trimitem echipaje la solicitări cu probleme majore. Ne spun că o persoană e căzută pe stradă sau că a leşinat. Ar putea să fie vorba despre orice. Sîntem obligaţi să mergem la toate cazurile. De la Spitalul de Urgenţă am avut de-a face cu o solicitare de transfer în jurul orei 8.00, dar am aflat că starea pacientei este una bună şi că nu sînt probleme”, a declarat dr. Popescu. Ieri, SAJ Constanţa a avut doar şapte maşini la dispoziţie, toate fiind trimise la solicitări de cod roşu. „Nu există zi fără să avem 130-140 de solicitări. Ne ajută mult şi SMURD. Noi am fi trimis o maşină, dar nu aveam echipaj. Nu putea să trimitem doar şoferul”, a mai spus medicul director al SAJ Constanţa. Pacienta a fost transferată la Spitalul de Pneumoftiziologie, ieri, după prînz.