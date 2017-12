Bob Dylan are propria stradă în oraşul natal

Muzicianul Bob Dylan este sărbătorit în fiecare an, în cadrul diverselor manifestări muzicale şi culturale, în oraşul său natal, Duluth, aflat în statul american Minnesota, autorităţile locale amenajând chiar o stradă cu numele său, ca omagiu adus uneia dintre personalităţile marcante ale localităţii. Strada din oraşul în care a născut şi a copilărit artistul se numeşte Bob Dylan Way din 2006, când legendarul artist a împlinit 65 de ani. Cu o lungime de trei kilometri, strada este un adevărat traseu cultural care leagă cele mai importante artere ale oraşului, din centru până în suburbiile sale. Bob Dylan Way include şi porţiuni din trei artere diferite, printre care şi Minnesota Highway 61, botezată astfel după celebrul album din 1965 al muzicianului ”Highway 61 Revisited”.

Pe numele său real Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan s-a lansat în anii \'60, cu numele de scenă inspirat de cel al poetului american Dylan Thomas. Muzica şi textele sale au devenit, rapid, veritabile imnuri ale mişcării hippie. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ”Blowin\' in the Wind”, ”Knockin\' on Heaven\'s Door”, ”Don\'t Think Twice, It\'s Alright” şi ”It\'s All Over Now, Baby Blue”, care au fost preluate de numeroase trupe şi artişti. Bob Dylan va concerta pentru prima dată în România, la Bucureşti, în 2 iunie, la complexul Zone Arena. Biletele la spectacol costă între 130 şi 350 de lei.