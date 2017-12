Bob Dylan concertează în România

Rebelul artist Bob Dylan va concerta în România pe data de 2 iunie. Spectacolul va avea loc la Bucureşti, însă locaţia şi preţul biletelor vor fi anunţate ulterior, potrivit site-ului bobdylan.com.

Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota. Este cântăreţ, compozitor şi poet american, fiind, de aproape trei generaţii, una dintre figurile reprezentative ale muzicii americane. Unele dintre cântecele sale, precum „Blowin\' in the Wind\" şi „The Times They Are a-Changin\'\", au devenit adevărate imnuri anti-război şi ale mişcărilor pentru drepturile civile. Piesele sale de început includeau o varietate de influenţe politice, filosofice, sociale, dar şi literare. Dylan a personalizat genurile muzicale, explorând numeroase tradiţii distincte din muzica americană - de la folk, blues şi country la gospel, rock and roll -, dar şi din muzica tradiţională englezească, irlandeză scoţiană, chiar şi din jazz şi swing.

Figură emblematică a muzicii anilor ‘60, Dylan cântă în special la chitară şi pian şi este acompaniat de o formaţie de muzicieni în continuă schimbare. Din anii \'80, se află într-un turneu continuu, numit „Never Ending Tour”. A obţinut numeroase premii de-a lungul anilor, inclusiv Grammy, Globul de Aur, Oscar; a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame şi Songwriters Hall of Fame. În 2008, o alee Bob Dylan a fost inaugurată în oraşul său natal din Minnesota iar organizatorii premiilor Pulitzer i-au acordat un premiu special pentru „profundul său impact asupra muzicii şi culturii americane\".

Discografia sa cuprinde 34 de albume, 58 de single-uri şi 14 albume de compilaţii. Anul trecut, pe 13 octombrie, a lansat cel mai recent album al său, intitulat „Christmas in the Heart\", iar toate încasările obţinute din comercializarea lui sunt destinate unor organizaţii umanitare ce militează împotriva sărăciei şi foametei. La începutul acestui an, Bob Dylan a ajuns din nou în fruntea topurilor muzicale din Marea Britanie şi SUA, cu cel de-al 33-lea album de studio, lansat tot în 2009, intitulat „Together Through Life\".

Martin Scorsese şi Todd Haynes au realizat două filme despre viaţa lui Bob Dylan, „No Direction Home\" (2005), respectiv „I\'m Not There\" (2007). De asemenea, Dylan a apărut ca actor în filmele „Hearts of Fire\" (1987), „Backtrack aka Catchfire\" (1990), „Paradise Cove\" (1999), „Masked and Anonymous\" (2003). În urmă cu trei zile, Bob Dylan a fost premiat de preşedintele Barack Obama cu medalia pentru artă şi umanism. Administraţia de la Casa Albă a menţionat că Bob Dylan este „o legendă pentru mişcarea de protest a tinerilor şi pentru sensibilitatea în poezie\".