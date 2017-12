Bob Dylan în turneu european

Cântăreţul american Bob Dylan va pleca într-un turneu european, care va cuprinde 33 de concerte în zece ţări, spectacolele fiind programate să înceapă la Oslo, în data de 10 octombrie, urmând să se încheie la Londra, pe 28 noiembrie. Artistul american va concerta în oraşe precum Berlin, Geneva, Amsterdam, Milano, Roma, Bruxelles şi Paris. Interpretul piesei „Blowin’ in the Wind”, care are programată încheierea actualului său turneu AmericanaramA în Mountain View, California, pe data de 4 august, a declarat că biletele pentru noul turneu european vor fi puse în vânzare vineri. Anunţul turneului vine după lansarea de anul trecut a celui mai recent album al lui Bob Dylan, „The Tempest”, ce a fost descris de publicaţia „Rolling Stone” ca fiind „unul dintre cele mai ciudate albume ale sale din toate timpurile”.

Bob Dylan a devenit, în luna mai, membru de onoare al Academiei Americane de Arte şi Litere, iar în 2012, acesta a fost distins cu Medalia Libertăţii, cea mai înaltă decoraţie civilă americană. La începutul lunii iunie, marele cancelar al Consiliului francez anunţa că Bob Dylan va fi distins cu Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincţie culturală acordată de Guvernul francez.