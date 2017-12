Bob Dylan, într-un videoclip după o pauză de 10 ani

Cântăreţul american a acceptat să apară din nou într-un videoclip, după o pauză de zece ani, această revenire producându-se cu ocazia lansării spotului propriei sale piese, intitulată “Must Be Santa”. Cantautorul american a lansat, pe 13 octombrie, următorul său album, “Christmas In The Heart”, iar toate încasările obţinute din comercializarea lui vor fi donate unor organizaţii umanitare care militează împotriva sărăciei şi a foametei. La începutul acestui an, Bob Dylan a ajuns din nou în fruntea topurilor muzicale din Marea Britanie şi SUA, cu cel de-al 33-lea album de studio, intitulat “Together Through Life”. În videoclipul piesei “Must Be Santa”, Bob Dylan poate fi văzut dansând în timp ce se află la o petrecere, purtând o perucă lungă, gri şi o căciulă de Moş Crăciun.

Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut pe 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota, este un cântăreţ, compozitor şi poet american, fiind, de zeci de ani, una dintre figurile reprezentative ale muzicii. Cele mai celebre lucrări ale lui Bob Dylan datează din anii \'60, când acesta a devenit faimos. Multe dintre cântecele sale, precum “Blowin\' in the Wind” şi “The Times They Are a-Changin\'”, au devenit adevărate imnuri anti-război şi ale mişcărilor pentru drepturile civile.