Bob Dylan învaţă să cânte la cimpoi

Cântăreţul american Bob Dylan a început să înveţe să cânte la cimpoi, după o călătorie recentă în Scoţia, unde şi-a cumpărat un astfel de instrument. Legendarul muzician în vârstă de 70 de ani a susţinut două concerte la Glasgow, în weekend-ul trecut. În timpul vizitei, el a cumpărat un cimpoi tradiţional din oraşul scoţian. Un purtător de cuvânt al Centrului Naţional al Cimpoiului, care a furnizat instrumentul şi un manual de folosire a acestuia, a declarat că ”Bob Dylan a vrut întotdeauna să înveţe. Iese un sunet frumos, când ştii să cânţi la cimpoaie, este ceva care merită apreciat”.

Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut pe data de 24 mai 1941, în Duluth, statul Minnesota, este cântăreţ, compozitor şi poet, fiind, de zeci de ani, una dintre figurile reprezentative ale muzicii mondiale. Cele mai celebre lucrări ale lui Bob Dylan datează din anii \'60, când acesta a devenit faimos. Multe dintre cântecele sale, precum ”Blowin\' in the Wind” şi ”The Times They Are a-Changin\'”, au devenit adevărate imnuri antirăzboi şi ale mişcărilor pentru drepturile civile.