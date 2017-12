Bob Dylan şi-ar putea împrumuta vocea unui sistem de navigaţie prin satelit

Cîntăreţul american şi-ar putea împrumuta vocea unui sistem de navigaţie prin satelit - GPS (Global Positioning System) -, fiind în discuţii cu mai multe companii producătoare de automobile. Celebru pentru vocea sa cu tonuri nazale, artistul în vîrstă de 68 de ani a făcut o demonstraţie pentru ascultătorii unui post de radio, dîndu-le acestora o idee despre cum ar fi un sistem de navigaţie în interpretarea sa: ”Stînga, pe strada următoare. Nu, dreapta. Ştii ce? Mai bine mergi înainte”. ”Probabil că n-ar trebui să fac asta, pentru că eu, oriunde aş merge, întotdeauna ajung în acelaşi loc - Bulevardul Singurătăţii. Din fericire, nu sînt singur acolo. Ray Charles a ajuns înaintea mea”, a mai spus Bob Dylan.

. Pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut pe 24 mai 1941, în Duluth, statul Minnesota, Bon Dylan este cîntăreţ, compozitor şi poet american, fiind, de zeci de ani, una dintre figurile reprezentative ale muzicii mondiale. Cele mai celebre piese ale sale datează din anii \'60, cînd a devenit faimos. Multe dintre cîntecele sale, precum ”Blowin\' in the Wind” şi ”The Times They Are a-Changin\'”, au devenit adevărate imnuri anti-război şi ale mişcărilor pentru drepturile civile. Se află permanent în turneu, de peste 20 de ani, cu al său Never Ending Tour şi susţine în prezent o serie de concerte în SUA.