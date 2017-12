Bob Dylan, subiectul unei noi cărţi

Un volum inspirat de perioada folk a carierei lui Bob Dylan, care prezintă viziunea sa asupra mediului politic şi social tulburător al anilor \'60, va ajunge pe rafturile librăriilor. Cartea spune povestea celor mai importanţi muzicieni folk din istoria SUA, avându-l ca personaj central pe Bob Dylan, alături de idolul său din copilărie, Woody Guthrie, precum şi de alte figuri importante ale genului, ca Lead Belly, Pete Seeger sau Joan Baez. Volumul relatează vremurile trăite de artist, influenţele politice şi sociale asupra muzicii sale, modul în care piesele au fost scrise, precum şi reacţia la instituţiile politice care obturau drepturile şi viziunile societăţii civile americane.

Cel mai important episod al cărţii descrie renaşterea curentului folk la sfârşitul anilor \'60, prin muzica lui Bob Dylan. Materialele documentare pentru această carte provin de la persoane precum D. A. Pennebaker, regizorul celebrului documentar despre Bob Dylan intitulat ”Don\'t Look Back”, Suze Rotolo, prima iubită a lui Dylan şi B. J. Rolfzen, profesorul de limba engleză din liceu al artistului. De altfel, Lawrence J. Epstein nu este la primul material despre viaţa şi muzica lui Bob Dylan, fiind autorul mai multor lucrări care abordează cultura şi societatea americană, scriind frecvent despre ”poetul erei Rock \'n\' Roll” pe blogul The Best American Poetry.

Bob Dylan susţine, în prezent, turneul Never Ending Tour, vara aceasta urmând să ajungă şi în România, pentru un spectacol pe care îl va susţine pe 2 iunie, pe Stadionul Iolanda Balaş Soter din Bucureşti.