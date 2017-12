Bob Dylan va concerta în premieră în Vietnam

Legendarul solist folk american Bob Dylan, celebru şi pentru cântecele sale cu un puternic mesaj anti-război din perioada conflictului din Vietnam, va susţine în premieră un concert în această ţară asiatică. Bob Dylan va urca pe scenă, într-un stadion universitar cu capacitatea de 8.000 de locuri, la Ho Chi Minh, pe data de 10 aprilie. „Îl aducem aici pentru că Bob Dylan este o legendă a muzicii şi considerăm că este important pentru vietnamezi, în special pentru generaţiile tinere, să îl cunoască”, a declarat Rod Quinton, promotorul acestui concert.

Bob Dylan este foarte popular în Vietnam pentru mesajele sale împotriva războiului. Piesele sale din anii \'60 printre care „Blowin\' in the Wind” sau „The Times They Are a-Changin” au oferit inspiraţie şi au susţinut o serie de mişcări americane pentru drepturi şi libertăţi civile şi împotriva războiului din Vietnam. Organizatorii se aşteaptă ca toate cele 8.250 de bilete să fie epuizate rapid, în pofida preţului destul de piperat pentru această ţară. Preţul unui bilet normal este de 900.000 de dong, circa 43 de dolari, puţin mai ridicat decât salariul minim lunar din Vietnam, în timp ce biletele în zona VIP costă 2,5 milioane de dong, circa 120 de dolar. Concertul din Vietnam a fost adăugat pe lista turneului asiatic susţinut de Bob Dylan, care va mai conţine o premieră şi printr-un concert susţinut în China.