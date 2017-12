Bob Dylan va lansa un album de colinde, de Crăciun

Celebrul cîntăreţ american va lansa, în ajunul sărbătorilor de iarnă, un album de colinde. Cel puţin patru cîntece au fost deja înregistrate pentru acest album: “Must Be Santa”, “Here Comes Santa Claus”, “I\'ll Be Home For Christmas” şi “O Little Town of Bethlehem”. Înregistrările au avut loc în studioul lui Jackson Browne din Santa Monica, California. Bob Dylan se alătură astfel unui grup de artişti evrei care au lansat de-a lungul timpului albume inspirate din tematica sfintei sărbători de iarnă, precum Neil Diamond, Phil Spector, Irving Berlin.

Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut pe 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota, este un cîntăreţ, compozitor şi poet american, fiind, de zeci de ani, una dintre figurile reprezentative ale muzicii. Cele mai celebre lucrări ale lui Bob Dylan datează din anii \'60, cînd acesta a devenit faimos. Multe dintre piesele sale, precum “Blowin\' in the Wind” şi “The Times They Are a-Changin\'”, au devenit adevărate imnuri anti-război şi ale mişcărilor pentru drepturile civile.