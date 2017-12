Bob Dylan va primi Legiunea de Onoare

Cântăreţul Bob Dylan va fi distins cu Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincţie culturală acordată de Guvernul francez, după ce propunerea a fost refuzată iniţial, din cauza faptului că artistul a fost consumator de marijuana şi s-a opus războiului din Vietnam. Cântăreţul se va alătura astfel unor nume precum Paul McCartney şi Charles Aznavour.

Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut pe 24 mai 1941, în Duluth, statul Minnesota, este cântăreţ, compozitor şi poet, el fiind, de zeci de ani, una dintre figurile reprezentative ale muzicii mondiale. Cele mai celebre lucrări ale lui Bob Dylan datează din anii \'60, când acesta a devenit faimos. Multe dintre cântecele sale, precum ”Blowin\' in the Wind” şi “The Times They Are a-Changin\'”, au devenit adevărate imnuri antirăzboi şi ale mişcărilor pentru drepturile civile. Cu o carieră impresionantă, de aproape o jumătate de secol, Bob Dylan este unul dintre puţinii artişti al căror palmares include peste 30 albume de studio, 13 albume live, 14 compilaţii şi 58 de single-uri. Declarat de revista “Rolling Stones” drept cel mai important artist solo al tuturor timpurilor, în 2004, Bob Dylan a adunat, de-a lungul vremii, o colecţie impresionantă de premii, care include 11 trofee Grammy. Printre premiile deosebite se numără şi cinci Grammy Hall of Fame, ce onorează înregistrările care au peste 25 de ani vechime şi o semnificaţie istorică şi culturală remarcabilă, precum şi o distincţie specială Pulitzer în 2008, pentru impactul profund pe care l-a avut asupra muzicii şi culturii americane.