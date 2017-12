Bob Geldof, greu încercat de moartea fiicei sale

Prezentatoarea TV Peaches Geldof, a doua fiică a muzicianului Bob Geldof şi a regretatei jurnaliste Paula Yates, a murit la numai 25 de ani, cauzele decesului nefiind încă stabilite. ”Suntem extrem de îndureraţi”, a declarat tatăl său, confirmând decesul vedetei. ”Era cea mai rebelă, cea mai amuzantă, mai inteligentă şi mai bună dintre noi toţi”, a spus acesta. Reprezentanţi ai Poliţiei, care au fost chemaţi la o adresă din Kent, luni, în jurul prânzului, au declarat că decesul vedetei este tratat în prezent ca ”inexplicabil şi subit”. La faţa locului nu s-au găsit droguri sau urme vizibile de violenţă şi nici vreun bilet de adio. Ieri urma să aibă loc autopsia, de la care se aşteaptă mai multe răspunsuri, fiind deja prelevate probe pentru testele toxicologice.

Peaches Geldof avea 11 ani când mama sa a murit. Născută în 1989, Peaches Honeyblossom Geldof a început o carieră în media la vârsta de 15 ani, când a început să scrie pentru revista ”Elle”. A părăsit casa părintească la vârsta de 16 ani şi a continuat să lucreze pentru ”The Telegraph” şi ”The Guardian”, dar şi pentru emisiuni de televiziune precum „OMG!“ with Peaches Geldof, transmisă pe ITV2. De asemenea, a lucrat ca model şi, săptămâna trecută, a participat la lansarea liniei vestimentare F&F a celor de la Tesco, în Londra. Prezentatoarea TV era căsătorită cu muzicianul Thomas Cohen, cu care avea două gemene de 2 ani: Astala şi Phaedra.

Mama lui Peaches, prezentatoarea TV Paula Yates, a murit din cauza unei supradoze de droguri, în septembrie 2000, după ce s-a despărţit de Bob Geldof şi a început o relaţie cu solistul INXS, Michael Hutchence. La rândul său, Michael Hutchence a murit în 1997. Într-un interviu acordat în 2012 publicaţiei ”Elle”, Peaches a declarat că nu şi-a revenit mulţi ani după moartea mamei sale. ”Îmi aduc aminte de ziua în care mama mea a murit şi îmi este destul de greu să vorbesc despre asta. Am mers la şcoală a doua zi, pentru că mentalitatea tatălui meu era: ”Păstrează-ţi calmul şi mergi înainte”. Aşadar, toţi am mers la şcoală şi am încercat să ne comportăm ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar se întâmplase. Nu am plâns la înmormântare. Nu am plâns-o pe mama până pe la vreo 16 ani”, a afirmat vedeta TV.

Peaches Geldof a mai fost căsătorită cu rockerul Max Drummey, dar cei doi s-au despărţit în 2009, după şase luni de căsnicie. Ultimul ei mesaj pe Twitter, publicat duminică, prezintă o poză cu ea, copil fiind, în braţele mamei sale. În urma sa rămân surorile Fifi Trixibelle, de 31 de ani, şi Pixie, de 23 de ani, dar şi sora vitregă Tiger Lily Hutchence Geldof.