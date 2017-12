Bob şi Harvey Weinstein îşi cer partea din ”Hobbit” la tribunal

Producătorii Bob şi Harvey Weinstein au dat în judecată studioul Time Warner, cerând 75 de milioane de dolari despăgubiri pentru decizia companiei de a transforma ecranizarea cărţii ”The Hobbit / Hobbitul” într-o trilogie şi de a nu le plăti drepturile pentru partea a doua şi a treia a seriei. Într-o plângere depusă la Curtea Supremă din Manhattan, New York, fraţii Weinstein şi compania Miramax LLC afirmă că directorii casei de producţie Warner Brothers şi divizia New Line Cinema au recurs la varianta de a transforma ecranizarea cărţii ”The Hobbit / Hobbitul” de J.R.R. Tolkien într-o trilogie, ca pretext pentru a nu primi 5% din încasările brute obţinute din partea a doua şi a treia a seriei.

Bob şi Harvey Weinstein au afirmat că, în anul 1998, au vândut diviziei New Line Cinema drepturile de ecranizare a romanului fantasy şi a trilogiei ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, după ce au cheltuit peste zece milioane de dolari pentru adaptarea lor cinematografică. Producătorii au adăugat că New Line a fost de acord să le plătească drepturi pentru primul film, dar nu şi pentru alte remake-uri bazate pe cărţile respective. ”Acest caz are în vedere lăcomia şi lipsa de recunoştinţă. Warner a adoptat această poziţie doar pentru a priva reclamanţii de dreptul de a împărţi veniturile de pe urma ultimelor două filme din trilogia ”Hobbitul””, au precizat fraţii Weinstein şi compania Miramax, fondată de aceştia. Compania Warner Brothers a ripostat afirmând că reclamanţii au făcut pur şi simplu o greşeală de afaceri când au vândut drepturile de ecranizare diviziei New Line. Paul McGuire, purtătorul de cuvânt din partea Warner Brothers, a afirmat că studioul de producţie a apelat pe 26 noiembrie la serviciile de mediere şi arbitraj ale firmei JAMS Inc, din New York, pentru rezolvarea disputei. ”Este una dintre cele mai mari gafe din istoria filmului. Cu 15 ani în urmă, Miramax, condusă de fraţii Weinstein, a vândut drepturile pentru ”Hobbitul” diviziei New Line. Aceştia au fost de acord să plătească numai pentru primul film bazat pe scenariu şi asta e tot ce li se cuvine”, a precizat Paul McGuire.

Plângerea cu privire la ecranizarea romanului lui Tolkien a fost formulată doar cu trei zile înainte de lansarea mondială a celei de-a doua părţi a trilogiei, ”The Hobbit: The Desolation of Smaug / Hobbitul: Dezolarea lui Smaug”, pe 13 decembrie, dată la care va avea premiera şi în România. Primul film din trilogie, ”The Hobbit: Un Expectant Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”, din 2012, a avut încasări de peste un miliard de dolari în toată lumea. Trilogia se va încheia în 2014, când va fi lansat ”The Hobbit: There and Back Again”.