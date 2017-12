Bob Sinclair a depăşit-o pe Madonna

În anul în care şi-a prezentat albumul "Confessions on a Dance Floor", Madonna fost surclasată în topurile americane de muzică de club de către DJ-ul şi producătorul francez Bob Sinclair. Acesta a cîştigat inimile clubberilor din America cu hitul "World, Hold On (Children of the Sky)", cel de-al doilea extras pe single de pe albumul său de debut, intitulat "Western Dream". Piesa a reuşit să ajungă pe locul întîi în clasamentul de sfîrşit de an întocmit de Billboard pe segmentul de muzică de club. Şi piesa iernii trecute, "Love Generation", s-a menţinut pe locul 12 în top.

Nu este tocmai o înfrîngere pentru Madonna care şi-a arătat puterea, ocupînd locul şase în clasament cu piesa "Sorry" şi poziţia a noua cu "Get Together", dar şi locurile doi şi şase în topul hot dance. Printre primii zece finalişti din acest clasament se mai numără Rihanna, Mary J. Blige, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Nelly Furtado şi Natasha Bedingfield.