Bob Sinclar concertează în România

Renumitul DJ Bob Sinclar, pe numele lui adevărat Christophe LeFriant, va concerta, pe 25 septembrie, în Turabo Society Club din Bucureşti. Producătorul francez vine în România însoţit de Steve Edwards. Acest show era programat, iniţial, să aibă loc pe data de 29 mai, dar a fost amînat pînă în toamna acestui an.

Cunoscut pentru melodii precum „Love Generation”, „Rock this Party (Everybody Dance Now)”, „Soundz of Freedom” sau „Together`, Bob Sinclar este DJ, producător şi deţinător de label. Albumele lansate pînă acum sînt: „Ritmo Brasileiro” (1994), „La Vague Sensorielle” şi „Psycodelico” (1995), „The Mighty Bop”, „Meets DJ Cam & La Funk Mob” (1995), „Autres Voix”, „Autres Blues” (1996), „More Psycodelico” (1999), „Spin My Hits” (2000), „Paradise, Champs Elysees”, III (2003), „Western Dream” (2006), „Soundz of Freedom” (2007) şi „Born In 69” (2009). Primul său extras pe single de ultimul album se intitulează „La La Song”.