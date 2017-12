Boban Nikolov, primul străin din istoria Academiei Hagi

Printre internaţionalii români de juniori ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, majoritari la toate categoriile de vârstă în reprezentativele tricolore, se numără şi câţiva jucători de altă naţionalitate. Unul dintre aceştia este macedoneanul Boban Nikolov, sosit la curtea “Regelui” Hagi în urmă cu doi ani. Dornic de a depăşi nivelul existent în ţara natală, Nikolov a ales să vină la Academia Hagi, unde, după cum chiar el declară, sunt cele mai bune condiţii de pregătire din întreaga ţară. A reuşit să înveţe limba română în aproximativ o lună de zile (!), iar apoi a explodat pe plan fotbalistic în ultimul sezon, când golurile sale au fost decisive în cucerirea titlului de campioană naţională de către juniorii A ai Viitorului. A intrat rapid în atenţia antrenorului Cătălin Anghel, care l-a promovat la echipa de seniori, unde speră să convingă şi să-şi câştige un loc în lotul de 18.

„Am ajuns la Academia Hagi în urmă cu doi ani, după un turneu internaţional la Braşov, unde am fost văzut de Gheorghe Hagi, care m-a adus la Academie. La început mi-a fost foarte greu, pentru că eram singurul care nu vorbea limba română, dar m-am acomodat după aproape două săptămâni, iar apoi după o lună şi jumătate am putut merge şi la şcoală. În cei doi ani am muncit foarte mult şi mă bucur că am ajuns la prima echipă pentru că visul meu este să joc la echipa mare şi îmi doresc mult să debutez în Liga 1 în acest sezon. Suntem mulţi tineri, este o concurenţă mare, dar altfel nici nu poţi progresa“, consideră Nikolov, care este şi internaţional macedonean. „Am fost căpitanul naţionalei under 17, acum sunt căpitanul naţionalei under 19. Mi s-a propus să joc pentru naţionala României, dar nu vreau. Eu sunt macedonean şi nu pot juca pentru altă ţară. Avem spiritul nostru de luptător şi voi juca doar pentru Macedonia“, spune că toată convingerea Nikolov. Tânărul mijlocaş de doar 18 ani nu a dezamăgit deloc în primele două partide cu Volga Novgorod şi Sepahan, confirmând că este un jucător de mare viitor. „Au fost meciuri de pregătire, dar suntem motivaţi să jucăm foarte bine în fiecare partidă pentru că suntem trei jucători care luptăm pentru un loc de titular. Am pierdut în primul meci, am făcut egal în al doilea, iar în următorul sper să câştigăm. Sper să evoluez cât mai bine şi să debutez în Liga 1, este lucrul pe care mi-l doresc foarte mult”, a mai spus Nikolov.

UN SINGUR ANTRENAMENT PE TEREN. Jucătorii Viitorului au avut programată ieri o singură şedinţă de pregătire la teren, seara, de la ora 18.30. Dimineaţa, o mare parte dintre componenţii lotului s-a aflat şi în sala de forţă, unde a lucrat împreună cu preparatorii fizici Ciprian Prună şi Roberto Berruero şi cu preparatorul psiho-fizic Paul Dicu. După sala de forţă a urmat o şedinţă de vizionare, în care antrenorii şi jucătorii au urmărit ultima partidă, cu Sepahan, scor 0-0, în urma căreia au tras anumite concluzii.

Viitorul ar putea juca la Galaţi. Până la finalizarea lucrărilor de la terenul principal al Bazei Sportive a Academiei Hagi de la Ovidiu, Viitorul ar putea susţine primele meciuri de pe teren propriu din turul Ligii 1 la Galaţi. Directorul de marketing al clubului Oţelul Galaţi, Dragoş Ghiuţă, a declarat că solicitarea grupării patronate de Gheorghe Hagi este o cerere care onorează clubul gălăţean, Oţelul fiind, în principiu, de acord cu această cerere. „Ţinând cont de faptul că Viitorul este patronată de Gică Hagi, mă aştept la o primire frumoasă din partea suporterilor gălăţeni\", a spus Ghiuţă.