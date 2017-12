Bobby Brown nu prea are noroc de… soţii

Alicia Etheredge-Brown, soţia rapperului Bobby Brown, a fost internată de urgenţă într-o clinică din Florida, sâmbătă, din cauza unor convulsii cerebrale. Alicia Etheredge, care este şi managerul soţului ei, a suferit acea criză în camera de hotel pe care cuplul o închiriase în oraşul Kissimmee din Florida, unde rapperul american a susţinut, sâmbătă seară, un concert alături de grupul său, New Edition, la Gaylor Palms Resort. Bobby Brown a confirmat informaţia referitoare la spitalizarea soţiei sale, declarând într-un mesaj postat pe contul său de Twitter: ”Informaţia potrivit căreia soţia mea a fost transportată de urgenţă la spital este adevărată. Acum se odihneşte, are un moral bun şi se simte bine”. În ciuda acestui eveniment mai puţin fericit, Bobby Brown, care s-a internat într-o clinică de dezalcoolizare, luna trecută, a susţinut acel concert sâmbătă seară, aşa cum era prevăzut. ”Nu mai consum narcotice de şapte ani şi jumătate şi nu am mai băut alcool de 21 de zile”, le-a mărturisit cântăreţul spectatorilor prezenţi la eveniment.

Bobby Brown şi Alicia Etheredge s-au căsătorit în luna iunie, într-o ceremonie organizată în Honolulu. Cei doi au împreună un fiu, Cassius, de 3 ani. Bobby Brown s-a logodit cu Alicia Etheredge în 2010, cerând-o în căsătorie pe scenă, în timpul unui concert pe care l-a susţinut în oraşul Jacksonville din statul Florida. Bobby Brown a spus într-un interviu anterior că Alicia Etheredge, care îi este şi manager, i-a redat pasiunea pentru muzică şi un nou sens în viaţă, după divorţul de Whitney Houston, fosta lui soţie, care a murit în acest an, în luna februarie. Bobby Brown a fost căsătorit timp de 15 ani cu Whitney Houston, însă relaţia lor a fost marcată de numeroase dispute domestice şi abuzuri. Divorţul lor a fost pronunţat în 2007, iar Whitney Houston a câştigat custodia fiicei lor, Bobbi Kristina.