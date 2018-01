Bobby Brown spune că se află pe lista neagră a lui Osama bin Laden

S-ar părea că drogurile şi-au făcut efectul asupra controversatului cîntăreţ american Bobby Brown! Acesta susţine că se teme pentru viaţa sa, din cauza declaraţiilor atribuite lui Osama bin Laden, în care acesta ar vrea să o ia de nevastă pe Whitney Houston. Oare de ce i-ar mai păsa lui Bobby de intenţiile celui mai căutat terorist din lume, dacă el oricum nu mai este însurat cu Whitney Houston?! Explicaţia o dă tot Bobby Brown, care e convins că se află pe lista neagră a liderului al-Qaida. “Osama bin Laden mă vrea mort”, a spus cîntăreţul la emisiunea britanică 24 Hours With Bobby Brown. “Era îndrăgostit de Whitney şi voia să devină una dintre soţiile lui. Mi-e frică pentru viaţa mea, sînt încă vigilent, cel mai căutat om din lume mă vrea mort”, a afirmat cîntăreţul.

Liderul reţelei teroriste al-Qaida este obsedat de cîntăreaţa Whitney Houston şi s-a gîndit chiar să îl omoare pe soţul ei, Bobby Brown, susţinea Kola Boof, o fostă iubită a lui bin Laden, într-o carte autobiografică publicată anul trecut. “Vorbea despre cît de frumoasă este, ce zîmbet frumos are şi spunea că are suflet de musulman, dar cultura americană şi soţul ei i-au spălat creierul. Osama spunea că intenţionează să îl omoare pe acesta, ca şi cum este absolut normal să omori soţul unei femei”, a dezvăluit Boof. După 14 ani de căsătorie cu Bobby Brown, Whitney Houston a decis să divorţeze în septembrie 2006. La începutul mariajului, în 1992, Whitney Houston era în plină ascensiune a carierei, în timp ce Bobby Brown era un simplu cîntăreţ R&B, după ce părăsise trupa New Edition.

Whitney Houston a recunoscut, în 2002, la o emisiune televizată, că ia droguri, în 2004 şi în 2005, s-a înscris în programe de reabilitare, iar Bobby Brown a declarat tot timpul că este alături de ea. Totuşi, cîntăreţul a fost arestat de mai multe ori pentru consum de droguri şi alcool şi chiar pentru că şi-a lovit soţia.