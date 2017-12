Boboci din străinătate studiază la Universitatea ”Andrei Șaguna”

Studenții Universității ”Andrei Șaguna” încep anul universitar luni, 5 octombrie, și, ca în fiecare an, deschiderea festivă va avea loc în Aula Magna a instituției de învățământ, de la ora 14.00. Bobocii de anul I vor fi întâmpinați de studenții din anii mai mari și profesorii universității, iar la ceremonia de deschidere vor mai fi prezenți reprezentanți de vază ai vieții cultural-științifice, politice și diplomatice, reprezentanți ai partenerilor sociali și ai mediului de afaceri. În acest an, Universitatea ”Andrei Șaguna” va avea printre boboci studenți din Republica Moldova, Maroc, Libia, Turcia, Portugalia, ca urmare și a prezenței din ce în ce mai active a studenților șaguniști în instituții de învățământ din alte țări, anul trecut aproximativ 5% dintre aceștia beneficiind de stagii de învățare și practică, pe perioade de timp între 2 și 12 luni, prin burse europene Erasmus. Datorită politicii consecvente de păstrare în universitate a celor mai buni absolvenți, prima zi de școală este sărbătorită, alături de studenți, și de noile cadre didactice, absolvenți ai instituției și ai studiilor doctorale. Cu acest prilej, pentru a aniversa Ziua Naţională a Chinei, Universitatea ”Andrei Șaguna” - Fereastră deschisă a Shanghai-ului în România și Consulatul General al Chinei la Constanța vor vernisa expoziţia de fotografie ”Chinese New Year Paintings”. După modelul european, Asociația absolvenților ALUMNI și Asociația studenților șaguniști au pregătit pentru finalul ceremoniei o activitate-surpriză, în vederea inițierii bobocilor în viața de student șagunist.

