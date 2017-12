Boc 5, de două ori mai rău decât Boc 4

67% din români consideră că Guvernul Boc V funcţionează mai rău decât Guvernul Boc IV. În 2010, procentul era de 34%. În plus, 87% din români cred că ţara merge într-o direcţie greşită, faţă de 73,4% în ianuarie 2010. Ipoteza portocalie a direcţiei bune mai este sprijinită doar de 9,7% din români. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, în 2010, cei mai mulţi români, respectiv 44,9%, apreciau că performanţa cabinetului Boc este aceeaşi cu cea a guvernului anterior. Doar 34% spuneau că este „mai rău“, iar 11,2% credeau că este „mai bine“. În 2011, situaţia s-a schimbat radical: 67,3% dintre români spun că prestaţia executivului este „mai rea“ decât cea a guvernului anterior, 22,7% la fel, şi doar 4,9% spun că este „mai bună“. Românilor le merge din ce în ce mai rău. De altfel, cei mai mulţi români spun că le merge din ce în ce mai rău de la an la an. În 2010, 17,5% din români catalogau situaţia economică drept „mult mai proastă“ decât în anul anterior, 39,6% susţineau că este „ceva mai proastă“ şi doar 0,4% credeau că este „mult mai bună“. În 2011, numărul celor convinşi că situaţia economică este „mult mai proastă“ a crescut la 26,8%, 36% susţin că este „ceva mai proastă“, 30,2% „la fel“, 5,5% - „ceva mai bună“, iar 0,5% „mult mai bună“. Sondajul a fost realizat în perioada 7-15 ianuarie 2011, pe un eşantion de 1.040 de persoane, cu o marjă de eroare de +/-3%. Datele pentru anul trecut au fost strânse între 8 şi 14 ianuarie 2010, pe un eşantion identic şi cu o marjă de eroare similară. Deprecierea semnificativă a cabinetului Boc în ultimul an vine în contextul unor măsuri guvernamentale de austeritate care au lovit diferite categorii sociale şi profesionale, fără a fi însoţite de o relansare economică. Şi asta în ciuda declaraţiilor repetate ale oficialilor, care anunţau ieşirea din recesiune.