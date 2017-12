Boc a învăţat să facă… spaghete

ATRIBUŢII EXACTE DOAR… ACASĂ LA BOC. Premierul Emil Boc, umilul “servitor” al lui Traian Băsescu, are şi alte preocupări în afara celor de a lua măsuri antisociale şi de a creşte rata şomajului în România. El coase iarba, mai dă cu sapa sau mai primeşte câte un ou înroşit în cap. Şi asta nu e tot! Joi, Boc a participat, la ambasada Italei, la celebrarea Zilei Naţionale a acestei ţări, ocazie cu care a povestit cum a gătit, împreună cu soţia şi fetiţele sale: “Îmi amintesc că, odată, am pregătit spaghetti împreună, în 1 ianuarie, după Revelion. Am ajuns acasă aproape spre dimineaţă şi am făcut spaghetti pe la 5 dimineaţa, împreună cu fetiţele şi cu soţia. Şi fiecare are nişte atribuţii exacte în casă” (de-ar fi aşa şi în Guvern! - n.r.). Premierul a spus că a învăţat să facă paste de la fiicele sale şi că ştie o reţetă cu unt, brânză şi caşcaval: “Când mă duc acasă, facem câte o masă cu spaghete. Eu sunt atent la partea cu fierberea, astfel încât să nu depăşească timpul şi să se facă prea moi. Fetiţele mă ajută cu rasul caşcavalului şi, împreună, le facem aşa încât să fie gustoase. Iar cu un pic de sos de Ketchup, sunt chiar delicioase”. El a apreciat că ar trebui să mai renunţe la produse făinoase, dar a adăugat că “din când în când se mai poate face câte o excepţie”.

PREMIERUL ARE NEVOIE DE LECŢII. Ne bucurăm pentru premier, îi dorim sănătate, bucurii şi puterea de a învăţa de la fetiţele lui că oamenii nu trebuie să uite să viseze, aşa cum fac copiii. Noi, oamenii mari, românii plătitori de taxe şi impozite, uităm uneori lucrul ăsta şi noaptea nu avem somn din cauza grijilor zilei de mâine. Şi dacă nici pentru asta nu are timp, Boc ar putea să ia lecţii de la un student anul I la ASE pentru a-şi îmbunătăţi viziunea asupra economiei româneşti, că de la economiştii lui nu s-a văzut nimic. Poate că într-o bună zi va reuşi să înveţe că se poate conduce o ţară şi fără să-ţi umileşti poporul, să-I înfometezi sau să-I înrăieşti. Din păcate, ne-am potcovit până acum cu un prim-ministru care şi-a acceptat statutul de lider fără personalitate şi porecla de premier (ne)constituţional şi care e mult prea comod pentru a face şi altceva. Dar nu vă faceţi probleme, Boc ştie să urmărească cum fierb spaghetele!