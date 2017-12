Boc, exagerat de sigur pe el

Preşedintele PDL, Emil Boc, candidat pentru un nou mandat la şefia partidului, şi-a prezentat moţiunea, duminică, la Palatul Parlamentului, în faţa a peste 1.000 de membri ai organizaţiilor PDL din Bucureşti. „Voi câştiga următoarea competiţie internă pentru că am alături de mine o echipă de învingători care s-au validat pe cântarul politic şi care au câştigat”, a declarat Boc. El a adăugat că, în această echipă de învingători, “evident îşi vor afla locul şi ceilalţi colegi din moţiunile care sunt depuse la Convenţia Naţională”. Emil Boc a menţionat că moţiunea propusă de el va câştiga pentru că are cele mai mari şanse să îndeplinească două dintre priorităţile PDL. În celălalt colţ al ţării, la Oradea, secretarul general al PDL, Vasile Blaga, contracandidatul lui Boc, a declarat că “este nevoie de un nou început în partid”. “Nu este un secret că, aici, la Bihor, ne bucurăm de mult sprijin, dar, de altfel, noi credem că am reuşit să convingem foarte mulţi colegi din ţară şi că vom câştiga preşedinţia partidului şi programul nostru va fi cel care va trebui urmat de partid în perioada următoare”, a declarat Vasile Blaga. El a precizat că “este nevoie de un nou început în partid” aşa cum se întâmplă o dată la zece ani şi că partidul are a alege între trei programe politice, dintre care, desigur, cel de urmat, potrivit convingerii sale, îl reprezintă cel conceput şi susţinut de echipa sa. La rândul său, deputatul Cristian Boureanu a declarat că aproape 70% din membrii partidului îl vor pe Blaga drept lider. “Nu am nicio îndoială că se va vota la fel cum s-a întâmplat şi în 2001, când a candidat Traian Băsescu cu Petre Roman. Am încredere că partidul va vota pentru un nou drum”, a declarat Boureanu. Cel de-al treilea candidat, Theodor Paleologu, consideră că va fi o experienţă interesantă pentru el Convenţia din 14-15 mai şi că nu va fi cel mai simpatizat membru de partid. Paleologu a mai spus că alegerea sa ca preşedinte al PDL ar fi poate cea mai radicală schimbare. Pedeliştii mai au doar o săptămână la dispoziţie pentru a decide pe cine susţin pentru un nou mandat în fruntea PDL, mulţi dintre portocalii previzionând o Convenţie mai mult decât interesantă pe 14 mai.