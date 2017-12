Boc habar n-are dacă preţul gazelor creşte sau scade

Deşi Banca Naţională a României (BNR) ia în calcul, în scenariul de bază privind prognoza de inflaţie prezentat la începutul lunii februarie, o creştere a tarifelor de 5% la gaze, 4% la electricitate şi 5,2% la energie termică, premierul Emil Boc ridică din umeri: „Eu nu am primit nicio informaţie”. BNR anticipează o variaţie a preţurilor administrate de 5,6% în 2010, faţă de estimarea anterioară, prezentată în luna noiembrie, care indica o creştere la această categorie de numai 2,7%. În aceste condiţii, preţurile administrate vor avea o contribuţie de 1,1 puncte procentuale la inflaţia prognozată pentru acest an, de 3,5%. Menţionăm că preţurile la energie electrică şi termică au crescut deja la începutul acestui an, în timp ce, în ceea ce priveşte gazele, declaraţiile autorităţilor sunt contradictorii. Amintim că, în luna ianuarie, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Tudor Şerban, declara că preţul gazelor naturale va creşte în luna aprilie, iar persoanele cu o situaţie materială dificilă vor fi sprijinite la plata facturii. \"Din aprilie nu va mai putea fi ţinută presiunea pe preţ. Comisia Europeană ne-a cerut să pregătim grafice pentru 2012-2013\", afirma Şerban. La scurt timp, însă, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei au negat informaţia, susţinând chiar că preţul gazelor naturale ar putea fi menţinut pe tot anul 2010, dacă nu vor fi temperaturi extrem de scăzute pe o perioadă îndelungată şi în lipsa unor probleme cu sistemul de transport. Preţurile gazelor plătite de consumatorii din România sunt cele mai reduse din UE, plasându-se la 50% din media UE. Anul trecut, preţul plătit de populaţie pentru gaze naturale a scăzut cu 8%.