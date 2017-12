Boc, nostalgic după parteneriatul cu Băsescu

Fostul premier Emil Boc rămâne fidel preşedintelui Traian Băsescu, demonstrând că este acelaşi câine credincios care nu-şi părăseşte stăpânul. În această idee, Emil Boc a declarat, ieri, că PDL ar trebui să refacă parteneriatul cu preşedintele Băsescu, care ar fi “o garanţie a continuării democratice a României”, apreciind că partidul trebuie să devină “principala voce care să apere România şi românii de abuzurile USL”. În plus, la fel ca în odele dedicate lui Ceauşescu, Emil Boc îl ridică-n slăvi pe Băsescu, spunând că parteneriatul cu şeful statului a făcut posibil mersul democratic al României. “PDL a fost motorul statului de drept. Am reuşit să facem România europeană şi am avut cele mai bune rapoarte pe Justiţie după 2009, când am venit la guvernare. Traian Băsescu a fost garantul statului de drept şi al trecerii României prin cea mai dificilă perioadă de criză economică”, a declarat Boc. El a spus că USL a distrus respectul faţă de lege şi promovează hoţia. Însă poate Boc a uitat de prostiile pe care Guvernul său le-a făcut, una dintre cele mai mari fiind creşterea TVA de la 19 la 24%.