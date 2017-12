Boc paralel

Purtătorul de cuvânt al PSD, deputatul Emil Radu Moldovan, a declarat, în replică la afirmaţiile lui Boc de săptămâna trecută, potrivit cărora soluţiile cu care vin PSD şi PNL ar duce la un deficit de 11%, că premierul nu are idee ce se întâmplă cu Constituţia, darămite cu legile economiei. \"Emil Boc trăieşte pe altă lume. În programul de guvernare al PSD sunt propuneri prin care cresc, pe de o parte, cheltuielile la buget, iar pe de altă parte cresc veniturile. Programul de guvernare al PSD, la care s-a lucrat o jumătate de an cu specialişti de la Academie, de la ASE, de la departamente, se închide pe parametrii bugetari ai României şi în acordul cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană. Nu putem face buget pe alţi parametri. Emil Boc nu înţelege nici ce este cu Constituţia, cu atât mai mult legile economiei\", a afirmat Moldovan. Mai mult, Moldovan consideră că PDL ar trebui „să dispară de pe faţa pământului”, cu atât mai mult după ce Institutul Naţional de Statistică a dat publicităţii că măsurile promovate de pedelişti au dus la scăderea economiei la 2% în 2010. \"PDL continuă să mintă, împreună cu Emil Boc, Traian Băsescu şi toţi acoliţii lor, că am ieşit din criză, că ce a fost greu a trecut şi urmează binele. Domnul Boc mai inaugurează câte un petic de autostradă care nu are nici intrare, nici ieşire. E efectiv ridicol ce se întâmplă. Dacă asistăm la manifestările lor, la ei totul e roz, totul e bine, trebuie să fie uniţi la furt în continuare. Este inadmisibil ce face acest partid\", a susţinut purtătorul de cuvânt al PSD. Moldovan a reamintit că PSD a invitat, luni, la discuţii, PNL şi PC pe marginea unui proiect alternativ de buget, care se vrea un buget al dezvoltării, propus de opoziţie, care să fie în contrast cu bugetul austerităţii propus de actuala putere. \"Ne interesează investiţii în trei domenii capitale pentru România - sănătate, educaţie şi dezvoltare locală. Şi bugetul sănătăţii şi cel al educaţiei şi al administraţiei locale sunt făcute harcea-parcea în propunerea de buget pentru 2011\", a mai susţinut Moldovan, preocupat de faptul că inflaţia a crescut într-un ritm galopant şi se apropie de 9%, sumbră pentru 2011.