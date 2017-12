Boc, pe punctul de a pleca din PDL?

Dacă privim atent către PDL vom observa că, rând pe rând, toţi cei care i-au ţinut „palma“, de-a lungul vremii, lui Traian Băsescu şi-au luat bocceluţa şi s-au înscris în PMP. Toţi, până la Emil Boc. Ales de clujeni pentru a ocupa fotoliul de primar, Emil Boc nu ar putea să părăsească partidul în numele căruia a candidat pentru funcţia de edil-şef al oraşului Cluj decât dacă ar renunţa la funcţia din administraţie. Chiar şi aşa, fostul premier spune că va participa la dezbaterea organizată duminică de Fundaţia Mişcarea Populară în calitate de conferenţiar universitar şi că nu a fost invitat să intre în fundaţie, astfel că nu are unde să meargă, iar dacă i se va înainta o astfel de invitaţie, va vedea. Emil Boc a mai fost întrebat de ce nu a fost la şedinţa Colegiului Director al PDL de la Braşov. „Nu sunt, practic, în conducerea centrală a PDL, sunt doar de drept, prin faptul că foştii preşedinţi sunt în structurile de conducere, dar eu nu am participat la nicio altă şedinţă a Colegiului Director. Nu a fost prima şedinţă la care nu am participat. Sunt simplu membru“, a spus Boc. Întrebat dacă a vorbit cu Elena Udrea, fostul premier a răspuns afirmativ şi a precizat că a discutat cu aceasta „lucruri pe care le vorbesc colegii care au fost în Guvern o perioadă lungă de timp“.