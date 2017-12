Boc, scos la tablă

Invocarea art. 53. din Constituţie privind Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi i-a determinat pe parlamentarii din Birourile Camerei şi Senatului să-l cheme pe premierul Emil Boc să dea cu subsemnatul. Astfel, şeful Executivului a fost luat, ieri, la întrebări, în şedinţa Birourilor reunite, unde a dat explicaţii suplimentare privind invocarea articolului 53 din Constituţie în procedura de asumare a răspunderii. „Invitaţia nu a urmărit nicio secundă tergiversarea soluţionării şi intrării în procedura de asumare a răspunderii, ci lămurirea Birourilor faţă de nişte aspecte încă în discuţie”, a precizat Chelaru. La finalul întâlnirii premierului cu membrii Birourilor Permanente ale Parlamentului, Boc a spus că se aşteaptă la un calendar accelerat privind asumarea răspunderii. „Restrângerea temporară a unor drepturi precum cel la pensie şi la salariu nu necesită automat un aviz din partea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Din perspectiva avizului CSAT am arătat că şi în 2009, în cazul legii prin care am acordat concediu fără plată bugetarilor şi am utilizat acelaşi articol 53 fără să fie în pericol libertatea cetăţenilor, drepturile la exprimare, libertate de mişcare, la opinie, nici în acest caz nu se pune problema restrângerii acestor drepturi. În privinţa salariilor şi pensiilor, temporar, până la 31 decembrie, este vorba de restrângerea acestor drepturi, fapt confirmat şi de către CCR ca fiind fără niciun fel de problemă. Procedura este legală şi constituţională”, a spus Boc. Acesta a arătat că afirmaţiile privind neconstituţionalitatea reducerii pensiilor nu se susţin din partea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. În final, Boc s-a arătat convins că, până la momentul în care va fi dat votul pe moţiunea de cenzură a PSD, nu vor mai fi parlamentari PDL „împotriva măsurilor Guvernului”, precizând că nu are cunoştinţă de alte plecări din partid, în afara senatorului de Prahova Iulian Bădescu.