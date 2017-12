Boc şi mafia trusourilor pentru copii

Este evidentă graba cu care pedeliştii vor să-şi plătească diverse poliţe în teritoriu. Căderea Guvernului Boc i-a isterizat pe unii dintre ei. Pentru că simt cum le fuge pămîntul de sub picioare, acţionează haotic. Cei care se opintesc de zor să-l doboare pe primarul Mangaliei au intrat în criză de timp. Ca atare, apelează la tot felul de intrigi şi diversiuni. Aflaţi într-o profundă criză de imaginaţie, consilierii răzvrătiţi, în paranteză fie spus, este cunoscută disputa pentru Consiliul Local Mangalia, au pus de un referendum pentru debarcarea lui Tusac. În PD-L Constanţa, exemplul revoluţionar de viaţă şi luptă al “tătucului” este urmat cu sfinţenie în materie de referendum. Ieri, de pildă, Traian Băsescu a semnat decretul pentru “decimarea” parlamentarilor. La Mangalia, consilierii răzvrătiţi tropăie în ritm de referendum pentru “decimarea” primarului. Ca să-i înmoaie genunchii lui Tusac, au apelat la premierul muribund. Cu mîna tremurîndă, în ultimele sale secunde de existenţă pe funcţie, Emil Boc a luat coasa, unealta lui de bază, şi a trecut la cosit primari proveniţi din partidele care alcătuiesc noua majoritate parlamentară. Primul pe listă, cine altcineva?, Claudiu Tusac! La Mangalia, din cîte am aflat, a fost trimisă o echipă a Corpului de Control a primului ministru cu misiunea de a băga groaza în el! Unii au mizat pe repetarea în lanţ a reflexului Simirad şi Onţanu, care, scuzaţi expresia, cu izmenele în vine, au tulit-o repede în tabăra pedelistă! Aşa a procedat, în urmă cu cîţiva ani, şi Zanfir Iorguş, primar, la acea vreme, al Mangaliei. Cu o precizare, dumnealui nu purta izmene. Ca în basmele tradiţionale cu zmei recondiţionaţi, s-a dat de mai multe ori peste cap pînă a ajuns pedelist. De atunci, conform organigramei de partid, pe postul de zînă bună s-au perindat alternativ cînd Sulfina Barbu, care are şoseaua de coastă în coaste, cînd Elena Udrea. Înţeleg că inspectorii domnului Boc au ca principală misiune verificarea trusourilor pentru copii, afacerea secolului în teritoriu, care, surprinzător, a eclipsat sesizările privind soarta ecologică a pădurii Comorova! De asemenea, vor fi verificate la sînge toate cererile de concediu! Cam subţire tematica desprinsă din sesizările selectate de premierul interimar, care, în situaţii mult mai complicate şi mai grave, nu a dat dovadă de aceeaşi promptitudine! Nu ştiu la care ureche i-a şoptit vorbe dulci deputatul Iorguş, dar este evident că domnul Boc a lăsat cu limbă de moarte sarcinile privind controlul fulger de la Primăria Mangalia. Într-un fel, era de aşteptat ca PD-L să mute artileria grea în teritoriu. La scurt timp după numirea sa în funcţie, noul prefect s-a înfipt şi el în chica lui Tusac, încercînd să-i bage minţile în cap. Înainte de sosirea trepăduşilor lui Boc la Mangalia, artificierii din organizaţia locală a PD-L au lansat cîteva perdele de fum marca Iorguş. Peste noapte, au lansat zvonul că domnul deputat, transformat în pacifist, vrea să se împace cu primarul Tusac! Este o modalitate simplă de amorţire a vigilenţei celui vizat să cadă în capcană. Ca să se dea mai multă greutate momentului istoric, a fost aruncat la înaintare numele Elenei Udrea. După două săptămîni de comentarii parşive, au dat năvală cei din Corpul de Control! Trebuie să recunosc, au acţionat într-o manieră de-a dreptul diabolică. Graba cu care s-a acţionat vorbeşte de la sine despre incertitudinile care îl macină pe domnul Iorguş în perspectiva alegerilor prezidenţiale. Poate că i-ar fi fost mai bine acum ca primar…