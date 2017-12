Boc visează că face bine ţării

Premierul Emil Boc este convins de faptul că toate lucrurile decurg normal şi toţi subalternii săi îşi fac treaba bine. În acest sens, premierul a spus că, în pofida unor nemulţumiri ale parlamentarilor faţă de unii miniştri, nu ia în calcul o remaniere guvernamentală atâta vreme cât un ministru nu are probleme majore în exerciţiul funcţiei. „Viaţa Executivului este în continuă derulare. Dacă un ministru face o gafă majoră o discutăm şi luăm decizii dar, repet, astăzi nu am în vedere o remaniere guvernamentală”, a adăugat el. Premierul a spus că înţelege preocuparea parlamentarilor faţă de nemulţumirile oamenilor din colegiile lor, însă reformele la nivelul statului necesită şi măsuri nepopulare. „Eu înţeleg starea de nemulţumire a colegilor, îi înţeleg poate cel mai bine pe parlamentari pentru că am fost primar, iar acum parlamentarul uninominal are o responsabilitate suplimentară. Ei sunt primii care iau contact cu oamenii. De exemplu, la desfiinţarea spitalelor, foarte mulţi parlamentari sunt nemulţumiţi şi au dreptate. Dar dacă nu iei reforma ca sistem, nu vei reuşi niciodată să o faci”, a declarat primul ministru, care pare să fie convins de faptul că tot ceea ce face Guvernul său va aduce numai beneficii României. Dacă Boc refuză să creadă că Guvernul său scârţie din toate încheieturile, subalternii săi pe linie de partid spun cu totul altceva. În acest sens, mai mulţi deputaţi PDL au cerut, luni, în şedinţa de grup la care a participat premierul Emil Boc, demisia ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, în contextul discuţiilor despre proiectul privind salariile profesorilor, lucru confirmat de deputatul democrat liberal Cătălin Croitoru. „S-au enervat pentru că Funeriu nici măcar nu a avut bunul simţ să se prezinte la şedinţa la care s-a discutat despre asumarea răspunderii pe proiectul de plafonare a salariilor profesorilor”, a relatat Croitoru. Potrivit acestuia, cel care a sugerat că Funeriu ar trebui să plece din Guvern a fost deputatul Marius Gondor.