Boc vrea puteri sporite pentru preşedinte

Preşedintele PD Emil Boc a declarat, vineri, la Şcoala de vară a femeilor democrate, de la Costineşti, că se impune revizuirea Constituţiei după modelul francez, pentru ca România să devină o republică semi-prezidenţială în adevăratul sens al cuvîntului şi nu cum este acum. “În acest moment, România este o republică struţo-cămilă, iar statutul de republică semi-prezidenţială este doar pe hîrtie. În ţara noastră există un conflict de legitimitate între preşedinţie şi Guvern. Preşedintele e ales de popor, iar poporul aşteaptă de la preşedinte să înfăptuiască lucrurile promise în campania electorală. Numai că acest lucru nu se întîmplă, deoarece nu are mijloace constituţionale. Prim-ministrul nu este votat de popor, dar are prerogative. Atunci este evident că trebuie schimbat cadrul constituţional. Trebuie să stabilim foarte clar ce tip de regim trebuie să avem în România, pentru că actuala structură politică nu mai corespunde nevoilor României”, a declarat Boc. El a spus că premierul este produsul unui compromis politic, dar are puteri prea mari faţă de preşedinte. Liderul democrat a mai apreciat că procedura de dizolvare a Parlamentului trebuie rapid revizuită, “pentru a nu mai exista situaţii de blocaj şi de tensiuni artificiale“. Boc a mai apreciat că tehnica moţiunii de cenzură trebuie să fie instituită după model german. “Moţiunea de cenzură trebuie să fie constructivă, pe model german. În momentul în care dai jos un premier, atunci trebuie să aduci şi un locuitor credibil, care să-l înlocuiască“, a explicat liderul PD. Boc a mai spus că sînt necesare reglementări şi în privinţa limitării numărului ordonanţelor de urgenţă:. “În prezent, Parlamentul este vitregit de dreptul său de unic legiuitor prin abundenţa de ordonanţe de urgenţă. Asistăm la o dictatură a Guvernului în materie legislativă”.