Bocitoarele lui Viorel Cataramă

După Congresul PNL, care a tămâiat definitiv relaţia dintre Crin Antonescu şi Ludovic Orban, agitaţia generată de lupta pentru putere se mută în teritoriu, în micile “mahalale liberale”, unde sunt programate alegeri pentru şefia organizaţiilor municipale şi judeţene. La Constanţa, luptele se duc, deocamdată, în subteran. Dintr-un spirit excesiv de prudenţă, combatanţii şi-au îndulcit tonul cu câteva zile înainte de Congres, fiind interesaţi mai mult de rezultatul final al disputei dintre cei doi “grei” ai PNL. Inclusiv Gheorghe Dragomir, preşedintele în funcţiune al PNL Constanţa, a tratat cu multă diplomaţie ieşirile la rampă ale domnului Orban, evitând atacul direct. Adevărul este că, la un moment dat, principalul contracandidat al titularului părea a se desprinde în favorit. Interpretul liberal al imnului dedicat puşcociului şi curelei late a dovedit naţiunii că, la nevoie, în materie de patetism şi patriotism ieftin, poate să-l întreacă net pe prezidentul Băsescu, despre care ştim cu toţii că are capacitatea de a plânge oricând la comandă. În cele din urmă, Congresul PNL a avut un final previzibil. Mai marii liberalilor constănţeni sunt, acum, la mâna lui Antonescu. Din cel puţin două motive, unii dintre ei l-ar fi preferat pe Viorel Cataramă. I-ar fi adus, după cum a clamat peste tot, la guvernare alături de PD-L şi l-ar fi reactivat în prima linie a partidului pe Călin Popescu Tăriceanu, după care plâng destui liberali constănţeni. Fie vorba între noi, au şi de ce. Sub aripa sa ca premier, primarii liberali, ca şi ceilalţi acoliţi ai partidului, nu au cunoscut, cum se întâmplă astăzi, toate faţetele sărăciei şi umilinţei la care sunt supuşi de către puterea portocalie. Din acest punct de vedere, unul cât se poate de sensibil, realegerea lui Crin Antonescu în funcţia de preşedinte al PNL nu va aduce nicio schimbare. Ca atare, aleşii liberali vor face foamea în continuare, fiind obligaţi să ia drumul codrului, acolo unde peisajul permite un astfel de gest. Liderul lor suprem a anunţat că, având la îndemână toate pârghiile pe care le-a solicitat la Congres, şi-a propus să acţioneze în forţă. Atât în partid, cât şi în disputa cu Puterea. Dacă iau în calcul reacţiile uneori dure ale lui Ludovic Orban faţă de conducerea PNL Constanţa, înclin să cred că Gheorghe Dragomir este oarecum mai liniştit sub aripa lui Crin. Domnia sa speră să obţină un nou mandat în fruntea filialei liberale a judeţului Constanţa. Desigur, la ora bilanţului, vom şti care sunt şansele domniei sale. Semnalul venit, însă, de la centru nu este unul în măsură să-i bucure pe cei care se află în fruntea liberalilor constănţeni. Din păcate pentru PNL Constanţa, niciun reprezentant de-al său nu se regăseşte în structurile centrale de conducere ale partidului! Se pare că epoca satirică a lui Puiu Haşotti a trecut… E posibil ca, după el, precum în cazul alunecărilor de teren, să o ia la vale toţi cei care au acţionat strâns uniţi în jurul său, reprezentând multă vreme o anumită unitate de monolit. Chiar dacă, după debarcarea lui Tăriceanu, domnia sa i-a pus cenuşă în cap fostului premier, gestul său nu a avut darul de a-l dezmorţi pe Crin Antonescu. Semnalul dat de acesta, cum că va acţiona în forţă, sună ameninţător pentru cei care, fără prea multe rezultate pozitive la activ, ţin cu dinţii de conducerea PNL Constanţa. Pe de altă parte, fiind un om ca toţi oamenii, şi domnul Antonescu este mânat în luptă de o anumită marjă de subiectivism. În perspectiva viitoarelor alegeri prezidenţiale, are tot interesul să-şi consolideze, alături de echipa sa, pentru care s-a bătut la Congres, poziţia în partid. Din câte ştiu, Antonescu nu are pe nimeni de nădejde la Constanţa…