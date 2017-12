Bodu a revenit la prima dragoste politică

14:55:08 / 22 Aprilie 2014

nu mai votati europarlamentari!

Ce au facut pana acum europarlamentarii alesi de noi pentru noi??NIMICCCC!!! Au luat bani si atat. In rest stie cineva ce au facut? cu ce ne-am ajutat? Ne-au facut viata mai buna???NU. Deci: de ce sa-i mai votam? Sa le asiguram salarii nesimtite si pensii la fel, pentru doar cativa ani in care s-au plimbay si distrat pe banii nostril? De ce, la sfarsitul fiecarui mandate, acestia nu sunt pusi sa dea un raport al activitatii pe care a avut-o in acesta perioada si a rezultatelor pe care le-au inregistrat? La aceste raportari sunt obligate toate institutiile statului, toti bugetarii... Ei de ce nu? Pentru a nu vedea romanii ca nu au facut nimic pentru tara? De ce nu sunt transparenti, macar in campaniile electorale, sa ne spuna ce bufete de venituri si cheltuieli au avut, cum s-au folosit banii, ce interpelari au avut (daca au avut) si ce rezultate au avut acestea? Simplu: nu trebuie sa stim, pt ca ne scarbim si mai mult si nu mai votam pe nimeni!