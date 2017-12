Body painting printre bazinele Aqua Magic

Turiștii care s-au aflat, ieri, în incinta parcului acvatic Aqua Magic, din Mamaia, au avut parte de o nouă surpriză frumoasă de sezon. La inițiativa Asociației Culturale Wild Art, la piscina mare din incinta parcului a fost organizată, la prânz, o sesiune estivală de body painting ce a înveselit și colorat și mai mult atmosfera unică de la Aqua Magic.

REZULTAT SPECTACULOS Patru artiste tinere și extrem de talentate, „recrutate” de Asociația Wild Art, și-au exercitat pasiunea cu un rezultat extrem de spectaculos și chiar sexy. Artistele Andreea Popa, Ana Maria Tătărescu, Roxana Guțag și Laura Stroe au combinat arta picturii cu cea de make-up și au pictat pe corpurile câtorva tinere desene cu teme la liberă alegere. Astfel, fie că au realizat un model de artă antică, fie că au „îmbrăcat” efectiv un model în costumul unui supererou sau că au realizat un peisaj complex, artistele au fost mulțumite de rezultat, la fel ca și modelele pictate. Cel mai mult s-au delectat însă privitorii, fruntași la acest capitol fiind copiii, dar nu mulți au avut curajul să se lase „lucrați” pe corp de artiste. „Am mers pe o temă acvatică mai mult... am desenat un acvariu și am realizat, practic, personajul Fata Mării. A durat aproape o oră, am folosit vopsea specială pe față, ca să nu existe neplăceri pentru piele, iar pe corp am combinat vopsea de față cu tempera. Body painting-ul nu este neapărat mai deosebit sau mai greu față de alte arte vizuale, dar este mai spectaculos”, a declarat artista Roxana Chițac, elevă la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”.

ENTUZIASMUL CULORILOR Fetele care au fost pe post de modele pictate s-au simțit excelent „în pielea lor” și au zâmbit cu entuziasm camerelor de filmare și turiștilor care le-au și pozat. „Eu port costumul personajului de film Wonder Woman, o femeie puternică și frumoasă. E pentru prima dată când m-am lăsat pictată și îmi place foarte mult rezultatul, este destul de confortabil, chiar dacă este căldură mare”, a declarat Ana Maria Rusescu, din Constanța.

Ideea pentru această nouă reprezentare inedită a artei estivale printre bazinele cu apă aparține președintelui Asociației Wild Art, Laura Stroe. După realizarea primei expoziții subacvatice de grafică din țară, a unui concurs foto și a acestei sesiuni de body painting, ea promite și alte evenimente inedite la Aqua Magic în această vară, prin care Wild Art aduce arta adevărată mai aproape de turistul care se distrează și se relaxează. „Idei îmi vin tot timpul și pe durata acestui sezon ne aflăm la Aqua Magic, unde ne mai vin și alte idei la fața locului. Am realizat evenimentul cu body painting într-o zi în care parcul este arhiplin de turiști, cărora am vrut să le încântăm vederea. Ei au fost încântați și curioși, s-au oferit și voluntari să fie pictați și s-au amuzat, desigur. Eu însumi am realizat una dintre picturi, cu model istoric antic. În zilele următoare, vom anunța noi evenimente”, a spus Laura Stroe.