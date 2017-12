BOGAT, OM SĂRAC…

Vă mai amintiţi vechiul serial de televiziune cu acest titlu? M-am gîndit la el, în vreme ce urmăream ştirile despre averile demnitarilor.

Recentele declaraţii de avere, depuse în ultima zi regulamentară, ale miniştrilor din cabinetul Boc, nu au mai produs nicio surpriză, ca în alţi ani. Nimeni nu s-a mirat foarte tare, deşi au existat unele comentarii maliţioase. După 19 ani de la Revoluţie nu ţi se mai pare uimitor că un politician poate avea un cont bancar de cîteva sute de mii de euro, 2-3 case, un teren şi cel puţin un automobil luxos. Ne-am obişnuit noi cu miliardarii sau milionarii în valută, darmite cu oamenii politici înstăriţi! De fapt, această realitate socială exprimă o stare de normalitate. În democraţiile consolidate din Occident, politica o fac doar oamenii cu avere, de aceea sînt atît de rare cazurile de corupţie. Chiar şi în România, pînă la instaurarea forţată a comunismului, numai oamenii bogaţi intrau în politică. Explicaţia este foarte simplă şi veche de cînd lumea… Idealiştii înflăcăraţi, săraci, sinceri şi devotaţi unor cauze nobile, care se apucă de politică doar de dragul ideilor, au dispărut de la Revoluţia Franceză încoace, ori n-au existat niciodată! În cele aproape două decenii de democraţie românească, după închiderea parantezei comuniste, cei care au intrat în politică, săraci fiind, au făcut-o pentru bani, pentru avantaje sau posibilitatea traficului de influenţă, care îţi oferă putere, dar şi protecţie. Din acelaşi motiv, pînă acum cîtva timp se putea vorbi de corupţie generalizată în România. Sigur că nici în ultima vreme n-au dispărut cu desăvîrşire « bileţelele roz », cum s-a şi văzut, dar acum apele s-au mai liniştit, mediile de afaceri nu mai sînt chiar aşa tulburi, lucrurile s-au aşezat pe un făgaş relativ normal şi au devenit mai transparente. Între timp, foarte multe dintre marile averi din România, inclusiv ale unor politicieni, şi-au căpătat legitimitate economică şi juridică, chiar dacă mai există unele cazuri controversate.

Aşadar, avînd în vedere toate argumentele pe care le-am enumerat, eu n-am fost nici contrariat, nici indignat, cînd am descoperit declaraţiile de avere ale membrilor actualului guvern. Cred că trebuie să depăşim faza critică în care am fi tentaţi să socotim dacă, în aproape două decenii, este posibil să cîştigi atîţia bani, pînă la nivelul unora dintre averile făcute publice… Ba dimpotrivă, ar fi cazul să ne mirăm de modestia socială a unor miniştri din cabinetul Boc, cum este chiar constănţeanul Nicoale Nemirschi, pe care îl dau drept exemplu aici, pentru că am impresia că este cel mai sărac membru al guvernului!

Vă spun sincer, cu speranţa că veţi gîndi şi voi la fel, după 19 ani de la prăbuşirea comunismului în România, oamenii bogaţi, indiferent dacă sînt politicieni sau nu, mie îmi stîrnesc sentimente de admiraţie şi încredere, nu de invidie, deoarece ei oferă cele mai multe locuri de muncă, adică împart cu alţi români propria prosperitate. Aşa ar trebui să gîndească omul sărac despre omul bogat…