“Bogata” Germanie întâlneşte “săraca” Grecie

Partida din sferturile de finală ale EURO 2012, dintre Germania şi Grecia, programată în această seară, este percepută şi ca o confruntare între bogaţii nordului Europei, germanii, împotriva săracilor din sud, grecii, în plină criză a zonei Euro. O Germanie prosperă şi sigură de nivelul de viaţă al populaţiei, împotriva unei Grecii cu un mare grad de îndatorare, nivel de viaţă, şomaj... Cu o populaţie de 81,8 milioane locuitori, de opt ori mai mult decât Grecia, care contează pe doar 10,8 milioane locuitori, Germania generează 27 la sută din PIB-ul zonei Euro, faţă de mai puţin de trei la sută pentru Grecia! Detonatoarea acestei crize a datoriilor în Europa, Grecia şi-a văzut economia contractându-se în 2011, pentru al cincilea an consecutiv. În timp ce PIB-ul grec a suferit un recul de 6,88 la sută în 2011, Germania a cunoscut una dintre creşterile cele mai puternice din Uniunea Europeană, cu un PIB în urcare cu trei la sută. Nivelul de trai al grecilor este inferior cu aproape 20 la sută mediei Uniunii Europene, în timp ce cel al germanilor este superior cu 20 la sută aceleiaşi medii, conform cifrelor difuzate miercuri de Eurostat. Astfel, Grecia se situează între Slovenia şi Cehia, potrivit PIB-ului pe cap de locuitor, în timp ce Germania evoluează în fruntea clasamentului prosperităţii, între Belgia şi Danemarca. Datoria publică a Greciei este uriaşă, cea mai mare din zona Euro, prevăzută la 145,5 la sută din PIB pentru 2012, după ştergerea a 107 miliarde Euro, reprezentând creanţe deţinute de finanţatori privaţi. Ţara a făcut mari progrese pentru reducerea deficitului public în 2010, însă de atunci, în ciuda curei de austeritate, nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de asanare bugetară, în special din cauza recesiunii care se eternizează. La polul opus, Germania, ajutată de creşterea sa confortabilă, îşi menţine deficitul public la 1 la sută din PIB în 2010, sub limita de 3 la sută fixată de Tratatul de la Maastricht. Puterea sa economică o transformă în principalul contributor la fondurile Europene rezervate ajutorării ţărilor în criză. Sub efectul creşterii economice, a reformei de pe piaţa muncii, precum şi al declinului său demografic, Germania înregistrează un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă. Dacă doar 6,7 la sută din populaţia germană nu are un loc de muncă, în Grecia şomajul a explodat sub efectul recesiunii, atingând un nivel record de 22,6 la sută din populaţia activă, în primul trimestru din 2012. Mai mult de jumătate din tinerii sub 25 de ani sunt şomeri, fiind tot mai numeroşi cei care părăsesc ţara pentru a-şi încerca norocul în alte părţi... în special în Germania.