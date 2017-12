Arestarea pentru 29 de zile a directorului Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Administraţiei Porturilor Maritime (APM) Constanţa, Eugen Bogatu, a fost doar un nou episod din dosarul UCM Reşiţa, dosar care este departe de a se fi încheiat. Potrivit anchetatorilor, Eugen Bogatu este acuzat de trafic de influenţă şi favorizarea infractorului. Bogatu este suspectat că a încercat să-l sprijine pe Said Baaklini cu obţinerea documentaţiei necesare pentru exportul unor utilaje achiziţionate de la UCM Reşiţa. Având în vedere situaţia creată, conducerea APM Constanţa a fost nevoită să ia măsurile legale. “Aşa cum spune legea, l-am suspendat pe Eugen Bogatu din funcţia de director al Direcţiei Domenii Portuare pe perioada cercetărilor. În ceea ce priveşte asocierea mea cu acest dosar, precizez încă o dată că nu am nicio legătură şi nici nu am fost chemat la audieri”, a declarat directorul general al APM Constanţa, Ioan Bălan. Din punct de vedere politic, Eugen Bogatu, membru al PDL Constanţa, va fi obiectul unei discuţii în cadrul structurilor de conducere ale partidului la nivel judeţean. “Eugen Bogatu nu are nicio funcţie în partid. Totuşi, vom discuta situaţia sa în cadrul partidului şi vom aplica prevederile statutului. El nu îşi poate pierde calitatea de membru decât dacă este condamnat. Până la condamnare mai este mult, dar noi totuşi vom discuta această problemă şi vom adopta un punct de vedere oficial”, a declarat preşedintele interimar al PDL Constanţa. Mircea Banias. Surse din PDL au declarat că la şedinţa de ieri a Biroului Permanent Naţional al PDL, Mircea Banias a fost întrebat de membrii conducerii centrale despre implicarea sa în acest dosar, el continuând să afirme că nu are niciun fel de legătură. În ceea ce priveşte numele lui Banias, acesta este în continuare menţionat de procurori, noutatea fiind şi implicarea numelui fratelui senatorului PDL, Emil Banias, însă acest lucru încă nu a fost confirmat oficial de anchetatori.