Bogdan Diaconu a plecat din PC şi s-a reîntors în PSD

Vicepreşedintele conservatorilor Bogdan Diaconu a plecat din PC, unde a activat aproape zece ani, renunţând la funcţiile deţinute, de vicepreşedinte la nivel naţional al formaţiunii şi de preşedinte al filialei sectorului 2, şi s-a reînscris în PSD. \"M-am reîntors de fapt la colegii şi prietenii de care nu m-am despărţit niciodată şi alături de care am desfăşurat multe proiecte politice. Pot spune că nu am fost niciodată departe de PSD pentru că am activat şi în ultimii doi ani pentru aceleaşi idealuri de normalitate politică pe care le voi susţine şi în continuare în cadrul USL. Revenirea mea la PSD înseamnă întoarcerea în sânul unei familii puternice, capabile să asigure generaţiilor viitoare un destin mai bun. Cum am mai spus, USL va învinge balaurul portocaliu, câştigând alegerile locale şi generale din 2012, şi va reda românilor speranţa”, a declarat Diaconu. Preşedintele PC, Daniel Constantin, a declarat, ieri, că plecarea lui Diaconu, a fost un lucru convenit cu preşedintele PSD, Victor Ponta, fiind \"o soluţie convenabilă pentru toate părţile\". La rândul său, Ponta a arătat că fostul vice al PC este \"un băiat foarte bun\" şi important este că acesta rămâne în USL pentru a ajuta formaţiunea în campania electorală. În momentul în care a fost întrebat dacă această acţiune nu contravine protocolului alianţei, care prevede că partidele membre ale Alianţei nu vor iniţia sau accepta trecerea de la un partid la altul a membrilor acestora, liderul PSD a amintit cazul deputatului Florentin Gust, care a trecut de la PSD la PC, precendent care a fost acceptat de liderii USL.