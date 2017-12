Bogdan Olteanu: Legea lustraţiei a trecut de Senat sub o formă neconstituţională

Ultimul care a luat cuvîntul în cadrul Şcolii de Vară a fost fostul preşedinte al TNL şi actual preşedinte al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. El a vorbit despre faptul că Legea Lustraţiei a trecut sub o formă "neconstituţională" de Senat, în aşa fel încît actul normativ respectiv să nu poată fi aplicat. "Am certitudinea că s-au făcut mari eforturi pentru ca legea lustraţiei să fie aprobată într-o formă neconstituţională pentru a nu fi aplicată. Sper ca la Camera Deputaţilor să fie modificată şi să fie adoptată la toamnă într-o formă aplicabilă”, a spus Olteanu. În ceea ce priveşte dosariada, Olteanu a spus că, dincolo de verdictul Colegiului CNSAS, mai importantă este condamnarea morală a societăţii civile, opinia electoratului urmînd să cîntărească şi mai mult în condiţiile în care va fi introdus votul uninominal. În plus, el a ţinut să îi "liniştească" pe cei care se tem că vor apărea probleme în Parlament în momentul în care vor fi deconspiraţi mult prea mulţi oameni politici, precizînd că legea obligă CNSAS-ul să sesizeze Parchetul General în cazul demnitarilor care au săvîrşit infracţiunea de fals şi uz de fals atunci cînd au declarat că nu au colaborat cu Securitatea. "Trebuie doar ca Parchetul General să îşi facă treaba întrucît o persoană condamnată definitiv la o pedeapsă cu privare de libertate îşi pierde mandatul, iar, în Parlament, în locul ei, intră următorul de pe listă. Sperăm că un om nou şi nu tot unul vechi. Dacă oamenii pleacă, nu ne rămîne decît să îi înlocuim, şi aici avem două variante: să aducem oameni politici reeşapaţi sau oameni noi. În primul caz, este la fel ca la pneurile reeşapate, un timp funcţionează la parametri normali, iar apoi descoperi că patinează", a declarat Olteanu. El a adăugat că, pînă în acest moment, s-a ferit să vadă un dosar de Securitate deoarece este "absolut scîrbos". El a adăugat că nu există "comunism curat" şi că "cea mai pătată democraţie este mai curată decît orice fel de comunism". Înainte de a participa la Şcoala de Vară, Olteanu a susţinut audienţe la sediul PNL Constanţa, în cadrul programulului „Cabinet parlamentar în teritoriu“.