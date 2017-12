Bogdan Stancu cere concentrare totală

Marcatorul unicului gol al naționalei României în partida cu Franța, scor 1-2, din debutul EURO 2016, Bogdan Stancu, a dezvăluit cum a trăit finalul întâlnirii cu reprezentativa „Cocoșului galic”. „Am făcut un joc foarte bun. Ne-am ridicat la nivelul adversarilor noștri, a căror valoare individuală o cunoaștem toți. Am știut că dacă vom fi determinați, agresivi la mijlocul terenului am putea avea o șansă împotriva Franței. Exact asta am făcut! Ne-am creat ocazii și, cu puțin noroc, puteam chiar câștiga meciul. Evoluția noastră ne dă însă speranțe pentru următoarele două jocuri. Poate că trebuia să fim mai concentrați pe finalul partidei. Aici cred că am greșit. Am fost foarte dezamăgit, am realizat că meciul este pierdut în acel moment. Dar așa este fotbalul, am văzut goluri înscrise în ultimul minut, chiar în ultima secundă. Ar fi trebuit să fim mai atenți!”, a explicat atacantul de la formația turcă Genclerbirligi.

Internaționalul în vârstă de 28 de ani a avertizat că un eșec în duelul cu Elveția, programat miercuri, de la ora 19.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), pe stadionul „Parc de Princes” din Paris, ar diminua drastic șanse tricolorilor de a se califica în optimile de finală. „Ne-am încurajat între noi și, mai mult decât supărare, am simțit frustrare, pentru că știam că am jucat bine. Ne-am spus „Capu' sus!” pentru că mai sunt două jocuri. Dacă le vom aborda cu aceeași atitudine, nu suntem în pericol să nu ne calificăm din faza grupelor. Am văzut o echipă a Elveției care pasează cu ușurință, o echipă periculoasă. Au și puncte vulnerabile, pe care nu vreau să le comentez acum. Rezultatul acest meci va avea impact asupra poziției pe care putem încheia atât noi, cât și Elveția. Un eșec ne-ar diminua șansele de calificare. În schimb, dacă învingem, putem ținti la poziția secundă și la calificare. Trebuie să fim sută la sută concentrați”, a declarat Stancu.

Citește și:

Tricolorii nu se tem de elvețieni

Tricolorii vor juca la victorie cu Elveția

Tricolorii au trecut de la extaz la agonie