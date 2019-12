Bogdan Ţîru se gândeşte şi la echipa naţională

Căpitanul formaţiei FC Viitorul Constanţa, Bogdan Țîru, este unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei. În vârstă de 25 de ani, fundașul central al Viitorului are 164 de partide în Liga 1, dintre care 150 în tricoul grupării de la ţărmul mării, cu care a câștigat titlul național în 2017, Cupa României și Supercupa României, ambele în 2019. Ţîru a înscrus cinci goluri în acest sezon și are obiective importante pentru 2020.

„A fost un an foarte bun noi. În afară de cele două trofee am reuşit să obţinem şi locul trei în campionat. În actualul sezon am început bine şi sperăm ca şi anul viitor să păstrăm ritmul. Este primul meu sezon în care am reuşit să marchez cinci goluri. Dar pentru mine important este ca echipa să câştige. Mă gândesc la echipa națională, am avut cifre bune în acest sezon și sper să fie ochi și pentru mine, pentru că am fost acolo. Îmi dresc să reintru în circuit, pentru că au trecut doi ani de când nu am mai fost acolo. Îmi doresc sp intrăm în play-off şi să ajung la echipa naţională. Pe suporteri îi aşteptăm să ne susţină în continuare”, a declarat Bogdan Țîru, într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului de la ţărmul mării.