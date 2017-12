Bolid de 50.000 de euro, distrus de o Dacia Logan

Un bolid de 50 de mii de euro a fost distrus după un impact cu o Dacia Logan. Accidentul a avut loc în localitatea Holt Heath, în apropiere de Worcester, Marea Britanie. Paul Styles, şoferul Daciei a povestit autorătăţilor că se afla în spatele unei dubiţe, cand şoferul acesteia a frânat brusc. A fost nevoit să frâneze şi el, când a auzit un zgomot puternic.

"Am crezut că a explodat o bombă deoarece maşina s-a ridicat puternic de la pământ. Când am coborât, mi-am dat seama ce se întâmplase. Lotus-ul se afla cu totul sub maşina mea, iar roţile din spate ale mele erau înfipte în parbrizul maşinii sport". Şoferul bolidului, care cumpărase maşina în urmă cu doar câteva minute, a reuşit să iasă din maşină. Nimeni nu a fost rănit în urma accidentului.