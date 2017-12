Bolile profesionale din Sănătate

Datele statistice întocmite pe baza datelor obţinute anul trecut, arată că incidenţa bolilor profesionale, la o sută de mii de lucrători în Sănătate şi asistenţă socială este de 16,40%. Procentul clasează, astfel, sectorul menţionat pe locul şase, după industria prelucrătoare, industria extractivă, producţia şi furnizarea de energie electrică etc., sectoare unde bolile profesionale sunt mai frecvente. “În 2010 s-au înregistrat 46 de cazuri de boli infecţioase la personalul medico-sanitar dintre care: opt cazuri de hepatite virale (unul cu virus hepatitic B şi şapte cu virus hepatitic C), 20 cazuri noi de tuberculoză profesională, precum şi un caz nou de cancer profesional - leucemie acută limfoblastică, datorat radiaţiilor ionizante, gamma, Rx, la un asistent medical fizioterapie, cu o vechime de 18 ani în domeniu”, a declarat managerul proiectului “Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii”, Steluţa Nisipeanu. Proiectul, lansat ieri, la Institutul “Matei Balş”, vine să contribuie la declararea tuturor bolilor profesionale, specialiştii considerând că acestea sunt subraportate, fie că este vorba despre populaţia generală, fie că este vorba despre cadrele medicale. “Numărul total al cazurilor noi de boli profesionale a scăzut dramatic în ultimii ani. Sunt sub o mie de cazuri noi pe an, faţă de acum mulţi ani când erau opt mii pe an, asta pentru că sunt foarte puţine boli profesionale raportate”, a declarat, la rândul său, şeful secţiei de medicina muncii a Spitalului Colentina, prof.dr. Eugenia Naghi.