Bolile schimbului de noapte

Medicii au avertizat frecvent că munca de noapte dăunează sănătăţii, însă un studiu recent relevă consecinţe asupra stării de sănătate pe termen lung. Ritmul natural al corpului ne dictează să dormim noaptea şi să fim activi ziua. Iată de ce unele persoane au tulburări de somn atunci când lucrează noaptea sau în ocaziile în care suferă un decalaj orar. Potrivit experţilor în domeniu, efectele muncii de noapte asupra corpului uman şi a sănătăţii sunt mult mai numeroase decât se credea până în prezent; acestea implică dereglări la nivelul hormonilor, al temperaturii corpului, al stării emoţionale şi al funcţionării creierului, printre altele.

În cadrul unui studiu publicat în ”Proceedings of The National Academy of Sciences” au fost urmărite 22 de persoane şi reacţiile corpurilor acestora pe timp de zi şi pe timp de noapte, în timp ce lucrau. Analizele de sânge ale acestor persoane au relevat faptul că aproximativ 6% dintre gene sunt programate să fie mai mult sau mai puţin active în anumite momente ale zilei. Însă, în timpul orelor de lucru de noapte, această funcţie dispărea. Studiile au relevat faptul că persoanele care lucrează noaptea sunt mai predispuse să sufere de diabet de tip 2, cancer sau obezitate. De asemenea, în cazul acestora, incidenţa afecţiunilor inimii este mai ridicată. Munca de noapte provoacă şi îmbătrânirea prematură a organismului. Prof. Hugh Piggins, de la Universitatea din Manchester, susţine că studiile realizate în acest domeniu până în prezent demonstrează că efectele muncii de noapte asupra corpului uman sunt destul de severe, iar consecinţele pe termen lung sunt demne de luat în calcul.