Bolnavii cronic, condamnaţi la moarte

Criza medicamentelor din import pentru bolnavii cronici a început să se resimtă şi la Constanţa, după ce, ieri, reprezentanţii Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC) din România semnalau Ministerului Sănătăţii (MS) lipsa acută a medicamentelor din cauza blocării importurilor şi a distribuţiei. Reprezentaţii COPAC susţineau că, din cauza blocajului existent în aprovizionarea farmaciilor cu medicamentele necesare, bolnavii cronici din România se află în imposibilitatea de a-şi continua tratamentul. “Bolnavii cronici din toată ţara, cum ar fi cei cu HIV/SIDA, cancer, diabet, hemofilie, au fost nevoiţi să îşi întrerupă schemele de tratament din cauza faptului că nu mai au acces la medicamentele necesare”, arată reprezentanţii coaliţiei, susţinînd că lipsa tratamentului face ca situaţia pacienţilor cu boli cronice să fie foarte grea, “perspectiva evoluţiei accelerate a bolii şi moartea fiind o realitate pentru aceştia”. “Într-adevăr, criza a început să fie tot mai simţită şi la noi şi credem că va continua cel puţin o săptămînă, începînd de acum. Nu va fi deloc uşor pentru bolnavi. Am primit reclamaţii că sînt bolnavi care au alergat chiar şi în cinci-zece farmacii pentru a-şi cumpăra medicamentele de care au nevoie”, a explicat preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea. El susţine că bolnavii sînt în pericol pentru că sînt nevoiţi să-şi întrerupă tratamentele. “Pot apărea probleme grave în cazul celor cu afecţiuni cardiovasculare, dar şi în cazul celor cu diabet”, susţine preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa. Totodată, medicii întăresc declaraţiile oficialului susţinînd că, dacă bolnavii întrerup tratamentul, pot apărea unele tulburări ale stării de sănătate. În cazul diabeticilor, se poate ajunge pînă la comă diabetică, astfel viaţa bolnavului fiind pusă în pericol, la fel ca şi în cazul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare. Atît conducerea organizaţiei menţionate, cît şi reprezentanţii Colegiului Farmaciştilor, au solicitat MS să asigure prin orice mijloace accesul pacienţilor la medicamente, indiferent de procesul de reglementare al acestei situaţii, de negocieri şi căutări de soluţii, care durează foarte mult din perspectiva pacienţilor. “Noi am purtat o discuţie cu direcţia Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate şi am căzut de acord ca medicii să prescrie unele medicamente din ţară care să le înlocuiască pe cele din import care nu se mai găsesc în farmacii. Am depistat însă că şi această metodă a fost epuizată. Nu mai sînt medicamente. Stocurile s-au epuizat, aşa că bolnavii sînt într-adevăr în mare pericol”, a mai spus Vasile Rizea. Mariana C., de 50 de ani, din Constanţa, aflată la controlul periodic la Clinica de Diabet din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa ne-a spus că este dependentă de insulină şi că, fără tratament, va avea mari probleme. “S-a întîmplat într-o zi să uit să-mi fac insulină şi mi-a fost rău de nu mai ştiam de mine. D-apoi să întrerup tratamentul mai multe zile!?”, spune speriată femeia. Şi nu este singura în această situaţie.

Bolnavii transplantaţi pot muri în orice clipă

Din farmacii au început să dispară şi produsele pentru imunosupresie, absolut necesare persoanelor care au suferit un transplant. Preşedintele COPAC, Cezar Irimia, a declarat că problema este foarte gravă, deoarece dacă pacienţii nu îşi fac tratamentul, organul transplantat este rejectat şi aceştia pot muri. “Distribuitorii şi importatorii de medicamente au sistat furnizarea către farmacii a aproximativ 50% dintre medicamentele mai scumpe, al căror preţ este în euro şi franci elveţieni”, a declarat dr. Viorel Vasile, preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente. El şi-a exprimat speranţa că pe 2 februarie se vor putea relua livrările, dacă astăzi va fi publicat noul catalog cu preţurile medicamentelor - CANAMED, după o nouă formulă şi la un curs leu-euro de 4 lei. “Pînă la rezolvarea acestor probleme, au de suferit pacienţii cu boli grave, cei cu transplant, cancer, diabet, SIDA”, a spus, la rîndul său, dr. Viorel Vasile.

Reamintim că ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a anunţat, după întîlnirea cu distribuitorii, producătorii şi farmaciştii, că preţul medicamentelor compensate va scădea cu aproximativ 10% de la 1 februarie, contrar afirmaţiilor făcute de distribuitori şi de producători care estimau că acestea ar putea creşte. “De la 1 februarie, proiectul de ordin privind calculul preţurilor la medicamentele de uz uman va intra în vigoare. Reducerea preţurilor rezultă din calularea diferită a preţului CIP (preţul de intrare în ţară a medicamentului), respectiv alegerea preţului cel mai mic din 12 ţări europene şi calcularea lui în lei şi în euro ca pînă acum”, a mai spus Bazac.